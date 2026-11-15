 ‘ఆయనకు నాపై ప్రేమ తగ్గింది’.. సమత డైరీలో ఆవేదన | KPHB Wife And Husband Incident | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘ఆయనకు నాపై ప్రేమ తగ్గింది’.. సమత డైరీలో ఆవేదన

Nov 15 2026 11:23 AM | Updated on Nov 15 2026 11:33 AM

KPHB Wife And Husband Incident

హైదరాబాద్‌: కేపీహెచ్‌బీ పరిధిలోని ఎంజీ నివాసంలో గత నెల 27న కుమార్తెను హత్య చేసిన అనంతరం దంపతులు బలవన్మరణానికి పాల్పడిన ఘటన తెలిసిందే. అయితే ఈ కేసు విచారణలో పోలీసులకు కీలక ఆధారం లభించింది. ఆత్మహత్యకు ముందు గోపీనాథ్, సమత ఇంటి గోడపై రాసిన లేఖలో తమ మరణాలకు ఇతరులెవరూ కారణం కాదని, ఎవరినీ విచారించవద్దని పేర్కొన్నారు.

ఈ క్రమంలో కేసు దర్యాప్తు చేపట్టిన ఎస్‌హెచ్‌వో విజయకుమార్.. పశ్చిమ బెంగాల్ నుంచి దంపతుల కుటుంబ సభ్యులను రప్పించి ఇంట్లో తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఈ సమయంలో సమత రాసుకున్న డైరీ పోలీసులకు లభ్యమైంది. అది బెంగాలీ భాషలో ఉండటంతో కుటుంబ సభ్యులు చదివి హిందీలో పోలీసులకు వివరించారు.

గోపీనాథ్‌ను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న సమత.. తన భర్త గతంలో మాదిరిగా ప్రేమగా ఉండటం లేదని డైరీలో ఆవేదన వ్యక్తం చేసినట్లు తెలిసింది. తనపై ఆయనకు ప్రేమ తగ్గిపోయిందని, తనను పట్టించుకోవడం లేదని రాసుకున్నట్లు సమాచారం. తన వైపు నుంచి భర్తపై ప్రేమ ఉన్నప్పటికీ.. ఆయన నుంచి అదే స్థాయిలో ప్రేమ లభించడం లేదని, అనవసరంగా ఆయన జీవితంలోకి వచ్చానని వాపోయినట్లు వెల్లడైంది.

ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో దంపతుల మధ్య కొంతకాలంగా మనస్పర్థలు కొనసాగుతున్నట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. కుటుంబ జీవితంలో ఎదురైన సమస్యలు, పరస్పర విభేదాల కారణంగా వారు తీవ్ర మానసిక వేదనకు గురై ఈ దారుణ నిర్ణయం తీసుకుని ఉండవచ్చని భావిస్తున్నారు.

ఇదీ చ‌ద‌వండి: ‘అందరికీ థ్యాంక్యూ చెప్పండి’.. లేఖలో సమంత ప్రస్తావన


 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

షో కేస్ బొమ్మలా 'జైలర్' కోడలు (ఫొటోలు)
photo 2

కోటి కాంతుల దీపోత్సవం (ఫోటోలు)
photo 3

‘ఇట్లు అర్జున’ సక్సెస్‌ మీట్‌ (ఫోటోలు)
photo 4

సుడిగాలి సుధీర్‌ ‘గోట్‌’ సక్సెస్‌ మీట్‌( ఫొటోలు)
photo 5

‘ఆకాశంలో ఒక తార’ మూవీ నటి సాత్విక వీరవల్లి (ఫోటోలు)

Video

View all
Anil Kumar Yadav Strong Reaction On Janasena Leaders Comments 1
Video_icon

మాట్లాడిన ప్రతీ ఒక్కడు.. రోజులు లెక్కపెట్టుకోండి.. అనిల్ కుమార్ యాదవ్ వార్నింగ్
YSRCP Karumuru Venkat Reddy Funny Comments On Chandrababu 2
Video_icon

చంద్రబాబు సంగతి తెలిసే అమిత్ షా రాలేదు.. సమ్మిట్ లో రీల్స్ స్టార్స్... గీతం స్టూడెండ్స్
Chandini Chowdary Expresses Her Anguish Over Destroying Vizag 3
Video_icon

వైజాగ్ ను నాశనం చేస్తున్నారు.. వైరల్ అవుతున్న చాందిని వీడియో

Anchor Syamala Pays Tribute To Cine Actor Giribabu Mortal Remains 4
Video_icon

గిరిబాబు పార్థివదేహానికి యాంకర్ శ్యామల నివాళి
Big Question Debate On Chandrababu Investments Reality In CII Summit 5
Video_icon

పాత ఒప్పందాలకే కొత్త రంగులు.. లక్షల కోట్లు అంటూ డప్పు
Advertisement
 