 కాసేపట్లో ఖైరతాబాద్‌ గణేశుడి శోభాయాత్ర ప్రారంభం | Khairatabad Ganesh Immersion Aka Nimajjanam 2026 LIVE Updates | Sakshi
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కాసేపట్లో ఖైరతాబాద్‌ గణేశుడి శోభాయాత్ర ప్రారంభం

Sep 25 2026 6:34 AM | Updated on Sep 25 2026 6:50 AM

Khairatabad Ganesh Immersion Aka Nimajjanam 2026 LIVE Updates

గణేశ్‌ నవరాత్రి వేడుకలు కీలక ఘట్టానికి చేరుకున్నాయి. గంగమ్మ ఒడికి చేరుకునేందుకు గణనాథుడు సిద్ధమయ్యాడు. భారీ ఊరేగింపుతో భాగ్యనగరాన శోభాయమానం విరజిల్లుతోంది. ఇటు ఖైరతాబాద్‌ మహాగణపతి శోభాయాత్ర, నిమజ్జన ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. అయితే గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఏర్పాట్లు కాస్త ఆలస్యంగా సాగుతున్నాయి.

ఆలస్యంగా ఖైరతాబాద్‌ గణేశుడి నిమజ్జనం?

  • ఆలస్యంగా ప్రారంభం కానున్న ఖైరతాబాద్‌ గణేశుడి శోభాయాత్ర
  • కిందటి ఏడాది.. ఆరు గంటలకే మొదలైన ఊరేగింపు
  • భారీ క్రేన్‌ రిపేర్‌తో ఈ ఏడాది ఆలస్యం
  • 12గంటల లోపే నిమజ్జనం పూర్తి చేయాలని ఉత్సవ కమిటీ నిర్ణయం
  • అనుకున్న టైంలోపే పూర్తవుతుందా? అనే ఉత్కంఠ
  • బడా గణేశుడు మునిగేందుకు హుస్సేన్‌ సాగర్‌లో 25 లోతు వరకు పూడిక తీసి వేత
  • నిమజ్జన ప్రక్రియ కోసం 30 అడుగుల వెడల్పుతో ప్రత్యేక ప్రాంతం ఏర్పాటు 
     
  • టస్కర్ పైకి ఖైరతాబాద్ గణనాథుడిని పెడుతున్న సిబ్బంది
  • శోభాయాత్ర వాహనం పైకి ఖైరతాబాద్ గణనాథుడిని చేరుస్తున్న సిబ్బంది

శోభయాత్రకు సిద్ధమైన ఖైరతాబాద్ బడా గణేష్

  • ఈ ఏడాది శ్రీ పంచముఖ సంకటహర మహా గణపతి అవతారంలో దర్శనం ఇచ్చిన గణనాధుడు
  • 69 అడుగుల ఎత్తుతో ఐదు ముఖాలు, ఐదు తలలపై కిరీటాలతో దర్శనం 
  • విగ్రహానికి కుడివైపున 15 అడుగుల సోమనాథ జ్యోతిర్లింగం, ఎడమవైపున కాళికా మాత ప్రతిమలను ఏర్పాటు
  • ఈ ఏడాది కూడా  ​పర్యావరణ హిత గణనాథుడిగా దర్శనం 
  • ఖైరతాబాద్ గణనాథుడిని తీర్చిదిద్దిన తెలంగాణ , ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు మరియు గుజరాత్‌కు చెందిన సుమారు 150 మంది కళాకారులు
  • దాదాపు 80 రోజుల పాటు శ్రమించి రూపుదిద్దుకున్న విగ్రహం

ఖైరతాబాద్ గణనాథుడి నిమజ్జన ప్రక్రియ ఆలస్యం 

  • మండపం నుండి ఇంకా టస్కర్ మీదికి వెళ్లని గణనాథుడు 
  • రాత్రి హీట్ ఎక్కువై భారీ క్రేన్ రిపేర్
  • పోయిన ఏడాది ఈపాటికే టస్కర్ మీద గణనాథుడు సిద్ధం 
  • అయితే శోభాయాత్ర త్వరగా చేస్తామంటున్న పోలీసులు

ట్యాంక్‌ బండ్‌ చుట్టూ డీజేల హోరు

  • జంట నగరాల్లో ఘనంగా ప్రశాంతంగా కొనసాగుతున్న గణేశుడి నిమజ్జనం
  •  ట్యాంక్‌ బండ్‌ వద్ద కోలాహలం
  • హుస్సేన్‌ సాగర్‌, చెరువుల్లో కొనసాగుతున్న ప్రక్రియ
  • తెలుగు తల్లి ఫ్లైఓవర్‌కు చేరుకుంటున్న గణనాథుడు
  • ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసిన అధికారులు
  • నగర పరిధిలో స్కూళ్లకు సెలవు
  • మంచి నీటి వసతి, వైద్య ఇతరత్ర హెల్ప్‌ లైన్ల ఏర్పాటు
  • అర్ధరాత్రి ఒంటిగంట దాకా నడవనున్న మెట్రో
  • ప్రత్యేక బస్సులు నడుపుతున్న టీజీఎస్‌ఆర్‌టీసీ

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