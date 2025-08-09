హైదరాబాద్ వాసులకు మరో అలర్ట్‌.. మూడు గంటల్లో భారీ వర్షం

సాక్షి, హైదరాబాద్: మరో మూడు గంటల్లో నగరంలో భారీ వర్షం కురిసే అవకాశముందని వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. దీంతో జీహెచ్ఎంసీ, హైడ్రా సిబ్బంది అప్రమత్తమయ్యారు. అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు రావొద్దని అధికారులు సూచించారు. రంగారెడ్డి, సంగారెడ్డి, యాదాద్రి జిల్లాల్లో వర్షాలు కురుస్తాయని.. గంటకు 30-40 కి.మీ వేగంతో ఈదురు గాలులు వీస్తాయని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది.
హుస్సేన్ సాగర్కు భారీగా వరద నీరు
హుస్సేన్ సాగర్కు వరద నీరు భారీగా చేరుతోంది. హుస్సేన్ సాగర్ నాలా పరిధిలోని కాలనీలకు అధికారులు అలర్ట్ జారీ చేశారు. వరద ఉధృతి పెరుగుతుండటంతో అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరించారు. కవాడిగూడ, గాంధీనగర్, అరవింద్నగర్, సబర్మతినగర్ వాసులను అధికారులు అప్రమత్తం చేశారు.