 హైదరాబాద్‌లో కల్తీ కలకలం : 110 కిలోల ఫ్రైడ్ చికెన్ సీజ్‌ | Artificial colors and 110 kg of fried chicken seized in Charminar, Telangana | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

హైదరాబాద్‌లో కల్తీ కలకలం : 110 కిలోల ఫ్రైడ్ చికెన్ సీజ్‌

Jun 19 2026 10:52 AM | Updated on Jun 19 2026 11:10 AM

Artificial colors and 110 kg of fried chicken seized in Charminar, Telangana

చార్మినార్‌లో అనుమతి లేని ఫాస్ట్ ఫుడ్ గోదాముపై దాడులు

కల్తీ ఆహార పదార్థాలు స్వాధీనం  చేసుకున్న  హెచ్-ఫాస్ట్ (H-FAST) బృందం

హైదరాబాద్ :  ఆహార కల్తీ మరియు అసురక్షిత ఆహార పద్ధతులపై నిరంతర నిఘాలో భాగంగా, హెచ్-ఫాస్ట్ (హైదరాబాద్ ఫుడ్ అడల్ట్రేషన్ సర్వైలెన్స్ టీమ్) బృందం, ఫుడ్ సేఫ్టీ ఆఫీసర్ (FSO)తో కలిసి చార్మినార్‌లోని హుస్సేనీఆలం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో అక్రమంగా నిర్వహిస్తున్న ఒక ఫాస్ట్ ఫుడ్ గోదాముపై ఆకస్మిక దాడి నిర్వహించింది. ఈమేరకు    కల్తీ చికెన్‌, కృత్రిమ, రంగులు, నూనెలకు స్వాధీనం చేసుకుంది. ఈ అక్రమ కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తున్న ఇద్దరు బాధ్యులను అదుపులోకి తీసుకున్నామని  ఐపిఎస్ డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ టాస్క్ ఫోర్స్ హైదరాబాద్.వైభవ్ రఘునాథ్ గైక్వాడ్ ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు.

నమ్మకమైన సమాచారం మేరకు, ఈ బృందం చార్మినార్‌లోని పంచ్ మొహల్లా, న్యూ లాడ్ బజార్‌లో ఉన్న ‘మెసర్స్ అల్ అక్బర్ ఫాస్ట్ ఫుడ్ అండ్ గోడౌన్’ ప్రాంగణాన్ని తనిఖీ చేసింది. ఈ తనిఖీలో, ప్రజారోగ్యానికి తీవ్ర ముప్పు కలిగించే విధంగా అత్యంత అపరిశుభ్రమైన మరియు ప్రమాదకరమైన పరిస్థితుల్లో ఆహార పదార్థాలను తయారు చేయడం మరియు నిల్వ చేయడం జరుగుతున్నట్లు గుర్తించారు.

•    నిర్బంధ FSSAI లైసెన్స్ లేకుండా నిర్వహించడం.
•    నిషేధించబడిన/కృత్రిమ ఆహార రంగులను (MSK లయన్ గ్రీన్ మరియు రాస్ప్‌బెర్రీ రెడ్) ఉపయోగించడం.
•    పాడైపోయిన మరియు ప్రమాదకరమైన వంట నూనెను పదే పదే ఉపయోగించడం.
•    నీటి విశ్లేషణ ధృవీకరణ (Water Analysis Certification) మరియు నాణ్యత నియంత్రణ చర్యలు లేకపోవడం.
•    విపరీతమైన అపరిశుభ్ర వాతావరణం మరియు కీటకాల నియంత్రణ (Pest Control) లేకపోవడం.

స్వాధీనం చేసుకున్న   ఆహార పదార్తాల వివరాలు:

•    సుమారు 110 కిలోల తయారు చేసిన ఫ్రైడ్ చికెన్
•    6 టిన్నుల వంట నూనె (ఒక్కొక్కటి 15 లీటర్లు)
•    కృత్రిమ రసాయన ఆహార రంగులు

 కల్తీ , అపరిశుభ్రమైన ఆహారం- ఆరోగ్య సమస్యలు 
•    ఫుడ్ పాయిజనింగ్, వాంతులు మరియు విరేచనాలు.
•    జీర్ణశయాంతర ఇన్ఫెక్షన్లు (Gastrointestinal infections).
•    పదే పదే వాడిన నూనెను ఉపయోగించడం వల్ల దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలు.
•    కృత్రిమ ఆహార రంగుల వల్ల అలర్జీలు మరియు టాక్సిసిటీ (విషపూరితం) కావడం.
•    కాలేయం (Liver) మరియు మొత్తం ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపే తీవ్రమైన వ్యాధుల ముప్పు పెరగడం.

చట్టపరమైన చర్యలు:

నిందితులు ఈ అసురక్షిత పద్ధతులను దాచిపెట్టి, వినియోగదారులకు కల్తీ ఆహారాన్ని సరఫరా చేయడం ద్వారా ప్రజారోగ్యాన్ని ప్రమాదంలో పడేసారు మరియు చట్టవిరుద్ధంగా లాభపడ్డారు. దీనిపై ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ యాక్ట్, 2006 (FSS Act, 2006) మరియు ఇతర సంబంధిత చట్టాల నిబంధనల ప్రకారం హుస్సేనీఆలం పోలీస్ స్టేషన్‌లో కేసు నమోదు చేయబడింది. తదుపరి చట్టపరమైన చర్యల నిమిత్తం నిందితులను మరియు స్వాధీనం చేసుకున్న సామగ్రిని హుస్సేనీఆలం పోలీస్ స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ (SHO)కు అప్పగించారు. 

ఆహార కల్తీపై హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్  ఈ  కింది జాగ్రత్తలను సూచించింది. 
•    లైసెన్స్ పొందిన సంస్థల నుండి మాత్రమే ఆహారాన్ని కొనుగోలు చేయండి/తీసుకోండి.
•    కొనుగోలు చేయడానికి ముందు FSSAI లైసెన్స్‌ను తనిఖీ చేసుకోండి.
•    కృత్రిమ రంగులు కలిపిన లేదా అనుమానాస్పద ఆహార పదార్థాలను నివారించండి.
•    అసురక్షిత ఆహార పద్ధతులపై అధికారులకు ఫిర్యాదు చేయండి.

ఫిర్యాదుల కొరకు టోల్-ఫ్రీ నంబర్: 8712661212 ను సంప్రదించండి.
 

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

మొనాకో వేకేషన్‌లో లైగర్ భామ అనన్య పాండే.. ఫోటోలు
photo 2

డైమండ్‌లా మెరిసిపోతున్న డీజే టిల్లు భామ నేహా శెట్టి.. (ఫొటోలు)
photo 3

కడప గడపలో క్రికెట్ సందడి (ఫొటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్‌ పలు ప్రాంతాల్లో దంచికొట్టిన వర్షం (ఫొటోలు)
photo 5

సాయికృష్ణ తల్లి విజయలక్ష్మికి వైఎస్‌ జగన్‌ పరామర్శ (ఫొటోలు)

Video

View all
Key Decisions In CM Revanth Reddy Cabinet Meeting 1
Video_icon

తెలంగాణ కేబినెట్ తీసుకున్న కీలక నిర్ణయాలు ఇవే!
Mahesh Babu Varanasi Movie OTT Deal Not Yet Confirmed 2
Video_icon

మహేశ్.. వారణాసి.. ఇలా అయిందేంటి?
Editors Comment On Gade Sai Krishna Lockup Case 3
Video_icon

సాయికృష్ణ కేసు వెనుక.. జనం తిరగబడితే తట్టుకోలేరు.. చివరికి జరిగేది ఇదే..
Radha Gayatri Mother About Her Daughter Death 4
Video_icon

అనుమానపు మొగుడు.. చిత్రహింసలు పెట్టి చంపేశాడు

Murder Case Filed On CI Nagaraju In Sai Krishna Lockup Incident 5
Video_icon

సాయికృష్ణ కేసులో కీలక పరిణామం.. సీఐ నాగరాజుపై మర్డర్ కేసు..!
Advertisement
 