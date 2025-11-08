విజయవాడ హైవేపై భారీగా ట్రాఫిక్‌ జామ్‌

సాక్షి, హైదరాబాద్: విజయవాడ హైవేపై శనివారం సాయంత్రం భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ అయ్యింది. సుమారు నాలుగు కిలోమీటర్ల మేర వాహనాలు నిలిచిపోవడంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. కార్లు, బస్సులు చాలా నెమ్మదిగా వాహనాలు ముందుకు కదులుతున్నాయి.
రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీత ప్రదర్శన నేపథ్యంలో భారీగా అభిమానులు తరలి వచ్చారు. అటు నిర్వాహకులు, ఇటు పోలీసుల నుంచి సరైన స్పందన లేకపోవడంతో ఈ ఇబ్బందులు తప్పడం లేదని తెలుస్తోంది. ట్రాఫిక్ నియంత్రణలో లోపాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో పలువురు నెట్టింట తమ అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ట్రాఫిక్కు సంబంధించిన వీడియోలు, ఫోటోలు షేర్ చేస్తున్నారు.
Kilometres of Traffic piled up before #RamojiFilmCity due to AR Rahman concert. Poor traffic management.
Cars are hardly moving, many enthusiastic fans will be late to the show despite reaching here early@hydcitypolice
— Chandu (@chandra3789) November 8, 2025
Massive traffic jam for about 4 km near Ramoji Film City due to the AR Rahman concert. #RamojiFilmCity #ArRahman #SSMB29
— Pranay (@pranayravali) November 8, 2025
Rey.. Ar rahman aina vachada concert ki? Leka aayana kuda ee traffic lone unnada?
#RamojiFilmCity #ARRahmanlive pic.twitter.com/9ShF62Eecv
— Mandy (@kotha_kurrodu) November 8, 2025