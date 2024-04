IPL 2024: నీకు ‘బడిత పూజ’ తప్పదు.. యువీ ‘ఫైర్‌’!

సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ స్టార్‌ బ్యాటర్‌ అభిషేక్‌ శర్మపై టీమిండియా మాజీ క్రికెటర్‌ యువరాజ్‌ సింగ్‌ మరోసారి ‘కోపం’ ప్రదర్శించాడు. గతంలో అభిషేక్‌కు చెప్పు చూపి బెదిరించిన యువీ.. ఈసారి నీకు బడిత పూజ తప్పదన్నట్లుగా ఓ మీమ్‌ షేర్‌ చేశాడు.

కాగా ఐపీఎల్‌-2024లో భాగంగా చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌తో మ్యాచ్‌లో అభిషేక్‌ అదరగొట్టిన విషయం తెలిసిందే. 166 పరుగుల మోస్తరు లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌కు ఈ లెఫ్టాండ్‌ ఓపెనర్‌ అదిరిపోయే ఆరంభం ఇచ్చాడు.

సీఎస్‌కే బౌలింగ్‌ను చీల్చి చెండాడుతూ కేవలం 12 బంతుల్లో 37 పరుగులు సాధించాడు. అతడి ఇన్నింగ్స్‌లో మూడు ఫోర్లతో పాటు ఏకంగా నాలుగు సిక్సర్లు ఉండటం విశేషం. స్ట్రైక్‌ రేటు ఏకంగా 308.33. అయితే, అతడి అభిషేక్‌ బ్యాటింగ్‌ మెరుపులు ఇంకాసేపు చూడాలని భావించిన అభిమానుల ఆశలపై దీపక్‌ చహర్‌- రవీంద్ర జడేజా నీళ్లు చల్లారు.

I’m right behind you boy …well played again - but bad shot to get out on 🤨@IamAbhiSharma4 #CSKvsSRH pic.twitter.com/IF8qLZ5S9Z

— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) April 5, 2024