IPL 2024- SRH Crush CSK By 6 Wickets: ఐపీఎల్‌-2024లో సొంతగడ్డపై సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ మరోసారి విజయ గర్జన చేసింది. డిఫెండింగ్‌ చాంపియన్‌ చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ను మట్టికరిపించి ఉప్పల్‌లో జయభేరి మోగించింది. హోం గ్రౌండ్‌లో వరుసగా రెండో మ్యాచ్‌ గెలిచి పాయింట్ల పట్టికలో ఐదో స్థానానికి చేరుకుంది.

హైదరాబాద్‌లో శుక్రవారం జరిగిన మ్యాచ్‌లో టాస్‌ గెలిచి తొలుత బౌలింగ్‌ చేసిన రైజర్స్‌.. సీఎస్‌కేను 165 పరుగులకు కట్టడి చేసింది. అనంతరం లక్ష్య ఛేదనకు దిగి పదకొండు బంతులు మిగిలి ఉండగానే పని పూర్తి చేసింది. ఆరు వికెట్ల తేడాతో సీఎస్‌కేపై విజయం సాధించింది.

Joy for the Orange Army 🧡 as they register their second home win of the season 👌👌@SunRisers climb to number 5⃣ on the Points Table 😎

Scorecard ▶️ https://t.co/O4Q3bQNgUP#TATAIPL | #SRHvCSK pic.twitter.com/QWS4n2Ih8D

— IndianPremierLeague (@IPL) April 5, 2024