చెన్నైలోని చెపాక్‌ స్టేడియంలో కేకేఆర్‌తో నిన్న (ఏప్రిల్‌ 8) జరిగిన మ్యాచ్‌ సందర్భంగా ఓ ఆసక్తికర సన్నివేశం చోటు చేసుకుంది. సీఎస్‌కే స్టార్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ రవీంద్ర జడేజా సొంత అభిమానులనే ఆటపట్టించాడు. సీఎస్‌కే లక్ష్యాన్ని ఛేదిస్తుండగా.. జడ్డూ ధోని కంటే ముందే బ్యాటింగ్‌కు దిగుతున్నట్లు ప్రాంక్‌ చేసి ఫ్యాన్స్‌ను టీజ్‌ చేశాడు. సీఎస్‌కే గెలుపు ఖరారైన దశలో శివమ్‌ దూబే ఔట్‌ కాగా.. ఆ దశలో ధోని బ్యాటింగ్‌కు దిగాల్సి ఉంది.

అయితే జడ్డూ ధోని కంటే ముందే బరిలోకి దిగుతున్నట్లు నటించి అభిమానులను టీజ్‌ చేశాడు. కొంత దూరం వెళ్లి అభిమానులు కేకలు పెట్టడంతో జడ్డూ తిరిగి వెనక్కు వెళ్లిపోయాడు. అనంతరం​ ధోని బరిలోకి దిగి జట్టును విజయతీరాలకు చేర్చడంలో భాగమయ్యాడు. జడ్డూ సరదాగా చేసిన ఈ పని నవ్వులు పూయించింది. స్టేడియంలో ఉన్నవారంతా కాసేపు తనివితీరా నవ్వుకున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట హల్‌చల్‌ చేస్తుంది.

Ravindra Jadeja teased the Chepauk crowd by coming ahead of MS Dhoni then going back. 🤣

- This is amazing!! ❤️👌 pic.twitter.com/KPp4FewM17

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) April 9, 2024