సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ స్టార్‌ బ్యాటర్‌ అభిషేక్‌ శర్మపై టీమిండియా మాజీ క్రికెటర్‌ యువరాజ్‌ సింగ్‌ ప్రశంసలు కురిపించాడు. అదే సమయంలో ‘‘నీకోసం.. ప్రత్యేకంగా ఓ చెప్పు ఎదురుచూస్తోంది’’ అంటూ ఊహించని షాకిచ్చాడు. ఇంతకీ విషయమేమిటంటే..

ఐపీఎల్‌-2024లో భాగంగా ముంబై ఇండియన్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ అద్భుత ప్రదర్శనతో ఆకట్టుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఉప్పల్‌ మైదానంలో పరుగుల వరద పారించి క్యాష్‌ రిచ్‌ లీగ్‌ చరిత్రలోనే అత్యధిక స్కోరు(277) నమోదు చేసింది.

ఇక ఈ మ్యాచ్‌లో వన్‌డౌన్‌లో వచ్చిన అభిషేక్‌ శర్మ వీర విహారం చేశాడు. కేవలం 23 బంతుల్లోనే 63 పరుగులతో అదరగొట్టాడు. 3 ఫోర్లు, 7 సిక్సర్ల సాయంతో పరుగుల సునామీ సృష్టించి.. సన్‌రైజర్స్‌ తరఫున వేగవంతమైన అర్ధ శతకం నమోదు చేశాడు.

Abhishek Sharma's scintillating knock comes to an end but he's put @SunRisers on 🔝 with his astonishing strokes 🔥

Head to @JioCinema and @StarSportsIndia to watch the match LIVE#TATAIPL | #SRHvMI pic.twitter.com/OoHgAK6yge

— IndianPremierLeague (@IPL) March 27, 2024