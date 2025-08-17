 'కూలీ'తో ఓవర్ నైట్ స్టార్‌డమ్.. ఎవరీ బ్యూటీ? | Coolie Fame Rachita Ram Full Details | Sakshi
'కూలీ'తో ఓవర్ నైట్ స్టార్‌డమ్.. ఎవరీ బ్యూటీ?

Aug 17 2025 6:56 PM | Updated on Aug 17 2025 6:56 PM

రీసెంట్‌గా థియేటర్లలోకి వచ్చిన రజినీకాంత్ 'కూలీ'.. ప్రేక్షకుల్ని అలరిస్తోంది.

రజినీ, నాగ్, ఆమిర్ ఖాన్ లాంటి స్టార్స్ కంటే సౌబిన్, రచిత రామ్ అనే యాక్టర్స్ క్రేజ్ తెచ్చుకున్నారు.

ఈ సినిమాలో కల్యాణి అనే పాత్ర చేసిన రచితా రామ్.. ఎవరా అని నెటిజన్లు మాట్లాడుకుంటున్నారు.

రచిత రామ్ అసలు పేరు బిందియా రామ్. బెంగళూరులో పుట్టింది. సినిమాల్లోకి వచ్చాక పేరు మార్చుకుంది.

తండ్రి కేఎస్ రామ్ భరతనాట్యం డ్యాన్సర్. దీంతో నటి కాకముందే 50కి స్టేజీ షోల్లో పాల్గొంది.

తొలుత సీరియల్ నటిగా గుర్తింపు తెచ్చుకుని.. 2013లో 'బుల్ బుల్' మూవీతో హీరోయిన్ అయింది.

అప్పటినుంచి కన్నడ స్టార్ హీరోలతో కలిసి పలు సినిమాలు చేసింది.

తెలుగులోనూ చిరంజీవి మాజీ అల్లుడు కల్యాణ్ దేవ్ 'సూపర్ మచ్చి' మూవీ చేసింది. కానీ బ్యాడ్ లక్.

అయితే 'కూలీ' సినిమాలో ఈమె యాక్టింగ్ చూసి అందరూ సర్‌ప్రైజ్ అ‍య్యారు.

'కూలీ'లో మహానటి రేంజ్ యాక్టింగ్ చేసిందని మెచ్చుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతం ఈమెనే ట్రెండింగ్ బ్యూటీ.

