షెడ్యూల్‌ విడుదల.. తొలి మ్యాచ్‌ ఆర్సీబీ వర్సెస్‌ ముంబై

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మహిళల ఐపీఎల్ (WPL) 2027 ఎడిషన్ (ఐదవది) షెడ్యూల్ ఇవాళ విడుదలైంది. ఈ ఎడిషన్ మ్యాచ్లు జనవరి 14-ఫిబ్రవరి 7 మధ్యలో జరుగనున్నాయి. ఈ ఎడిషన్లో జరుగబోయే మొత్తం 22 మ్యాచ్లు వడోదర, ముంబై వేదికలుగా జరుగనున్నాయి. చెరో వేదిక తలో 11 మ్యాచ్లకు ఆతిథ్యమివ్వనుంది.
🚨 𝗔𝗡𝗡𝗢𝗨𝗡𝗖𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 🚨 Schedule OUT for 5️⃣th edition of #TATAWPL from 14 January to 7 February 2027. The tournament will be staged across Vadodara and Mumbai, with 11 matches scheduled at each venue. More Details 🔽 https://t.co/LgxF16VGJR
— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) November 4, 2026
తొలి మ్యాచ్లో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్స్ ఆర్సీబీ, రెండు సార్లు ఛాంపియన్స్ ముంబై ఇండియన్స్ తలపడతాయి. ఈ మ్యాచ్ వడోదర వేదికగా జరుగనుంది. ఫిబ్రవరి 5, 7 తేదీల్లో జరిగే ఎలిమినేటర్, ఫైనల్ మ్యాచ్లు ముంబై వేదికగా జరుగనున్నాయి. ఈ ఎడిషన్ మ్యాచ్లన్నీ రాత్రి 7:30 గంటలకు ప్రారంభమవుతాయి.
కాగా, గత ఎడిషన్ ఫైనల్లో ఆర్సీబీ-ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ తలపడిన విషయం తెలిసిందే. ఉత్కంఠగా సాగిన ఆ ఫైనల్లో ఆర్సీబీ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్పై విజయం సాధించి రెండో సారి ఛాంపియన్గా అవతరించింది. వరుసగా నాలుగో ఎడిషన్ ఫైనల్లోనూ ఓడిన ఢిల్లీ రన్నరప్తో సరిపెట్టుకుంది.
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