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ఐపీఎల్-2027 సీజన్కు ముందు ముంబై ఇండియన్స్ మరో సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. తమ జట్టు బౌలింగ్ కోచ్లు లసిత్ మలింగ, పారస్ మంబ్రేతో ముంబై తెగదెంపులు చేసుకుంది. వీరిద్దరితో పాటు ఫీల్డింగ్ కోచ్ కార్ల్ హాప్కిన్సన్పై కూడా ముంబై యాజమాన్యం వేటు వేసింది. ఈ విషయాన్ని ముంబై ఇండియన్స్ ఎక్స్ వేదికగా అధికారికంగా గురువారం ప్రకటించింది.
"లసిత్ మలింగ ముంబై ఇండియన్స్ ఫ్యామిలీలో ఎప్పటికీ అంతర్భాగమే. ముంబై ఫ్రాంచైజీ చరిత్రలో తనకంటూ కొన్ని పేజీలు లిఖించుకున్నాడు. ముంబై బౌలింగ్ విభాగానికి నాయకత్వం వహిస్తూ నాలుగు ఐపీఎల్ టైటిల్స్ అందించిన ఘనత అతడిది.
ఆ తర్వాత ఒక మెంటార్గా, కోచ్గా తన సేవలను అందించి జట్టును విజయ పథంలో నడిపించాడు. ముంబై ఇండియన్స్తో అతడి ప్రయాణం ఒక అద్భుతం. ఈ రోజు అతడు బౌలింగ్కోచ్గా తన బాధ్యతల నుంచి తప్పుకొన్నాడు" అని ముంబై ఒక ప్రకటనలో పేర్కొంది.
2024లో ముంబై బౌలింగ్ కోచ్గా బాధ్యతలు చేపట్టిన మలింగ.. వరుసగా మూడు సీజన్ల పాటు సేవలను అందించాడు. అతడితో మరో బౌలింగ్ కోచ్గా వ్యవహరించిన మంబ్రేకు కూడా ముంబై ఇండియన్స్తో ప్రత్యేక అనుబంధం ఉంది. 2011 నుండి 2017 వరకు ముంబై బౌలింగ్ కోచ్గా పనిచేసిన మంబ్రే.. మళ్లీ 2024 నుండి 2026 వరకు ముంబై ఫ్రాంచైజీలో భాగమయ్యాడు.
కాగా ఇప్పటికే ముంబై ఇండియన్స్ ఫ్రాంచైజీ ఇప్పటికే హెడ్కోచ్ మహేల జయవర్దనేపై వేటు వేసింది. అతడి స్ధానంలో కిరాన్ పొలార్డ్ను కొత్త హెడ్కోచ్గా ముంబై నియమించింది.
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