WI vs AUS: చెత్త అంపైరింగ్‌!.. ఇంతకంటే దారుణం ఉంటుందా?

వెస్టిండీస్‌- ఆస్ట్రేలియా (West Indies vs Australia, 1st Test) మధ్య బార్బడోస్‌ వేదికగా తొలి టెస్టు రసవత్తరంగా సాగుతోంది. అద్భుత బౌలింగ్‌తో కంగారూల పని పట్టిన విండీస్‌.. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 180 పరుగులకే ఆలౌట్‌ చేసింది. కరేబియన్‌ పేసర్లలో జేడన్‌ సీల్స్‌ ఏకంగా ఐదు వికెట్లతో చెలరేగగా.. షమార్‌ జోసెఫ్‌ నాలుగు వికెట్లు కూల్చాడు. ఇక జస్టిన్‌ గ్రీవ్స్‌ ఒక వికెట్‌ తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు.

అనంతరం బ్యాటింగ్‌కు దిగిన వెస్టిండీస్‌.. 190 పరుగుల వద్ద తమ మొదటి ఇన్నింగ్స్‌ ముగించి పది పరుగుల స్వల్ప ఆధిక్యాన్ని సంపాదించింది. విండీస్‌ ఇన్నింగ్స్‌లో కెప్టెన్‌ రోస్టన్‌ ఛేజ్‌ (44), వికెట్‌ కీపర్‌ బ్యాటర్‌ షాయీ హోప్‌ (48) మాత్రమే మెరుగ్గా రాణించారు.

అయితే, వీరిద్దరు అవుటైన తీరు వివాదానికి దారి తీసింది. క్రీజులో పాతుకుపోయిన రోస్టన్‌, హోప్‌లు థర్డ్‌ అంపైర్‌ తప్పిదం కారణంగా మూల్యం చెల్లించాల్సి వచ్చిందనే విమర్శలు వస్తున్నాయి. అసలేం జరిగిందంటే..

రోస్టన్‌ 44 పరుగుల వద్ద ఉండగా.. ప్యాట్‌ కమిన్స్‌ బౌలింగ్‌లో ఎల్బీడబ్ల్యూ (లెగ్‌ బిఫోర్‌ వికెట్‌) అయినట్లు ఫీల్డ్‌ అంపైర్‌ సిగ్నల్‌ ఇచ్చాడు. అయితే, రోస్టన్‌ వెంటనే రివ్యూకు వెళ్లాడు. ఇందులో బ్యాట్‌ ముందుగా బ్యాట్‌ను తాకినట్లు తేలింది. అల్ట్రాఎడ్జ్‌ స్పైక్‌ కూడా వచ్చింది. కానీ థర్డ్‌ అంపైర్‌, సౌతాఫ్రికాకు చెందిన ఆడ్రియాన్‌ హోల్డర్‌స్టాక్‌ మాత్రం రోస్టన్‌ను అవుట్‌గా తేల్చాడు.

