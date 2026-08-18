 Virat Kohli: 18 ఏళ్ల ప్రయాణంలో 18 అద్భుత క్షణాలు | Virat Kohli Completes 18 Years In International Cricket, List Of 18 Unforgettable Moments From A Legendary Career | Sakshi
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Virat Kohli Story: 18 ఏళ్ల ప్రయాణంలో 18 అద్భుత క్షణాలు

Aug 18 2026 8:06 AM | Updated on Aug 18 2026 9:12 AM

Virat Kohli Completed 18 Years International Career-18 Best Moments

Photo Credit: AI Generated Source

ఆగస్టు 18, 2008.. శ్రీలంకతో మ్యాచ్‌లో ఒక 19 ఏళ్ల కుర్రాడు 18వ నెంబ‌ర్ జెర్సీ మైదానంలో బరిలోకి దిగాడు. నునుగు మీసాలతో ఉన్న ఆ కుర్రాడు మ్యాచ్‌లో 22 బంతులాడి 12 పరుగులే చేసి ఔట‌య్యాడు. అయితే ఆ కుర్రాడే భారత క్రికెట్‌ను ఏలబోతున్నాడన్న విషయం అతడితో సహా అక్కడున్న వారికి ఎవరికీ తెలియదు. 

కట్‌చేస్తే 18 ఏళ్లు తిరిగేస‌రికి అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్‌లో మూడు ఫార్మాట్లు (టెస్టు, వ‌న్డే, టీ20లు) క‌లిపి 28,359 ప‌రుగులు చేసి ఆల్‌టైమ్ అత్య‌ధిక ప‌రుగులు సాధించిన జాబితాలో రెండో స్థానంలో కొన‌సాగుతున్నాడు. ఇందులో 85 సెంచ‌రీలు, 125 హాఫ్ సెంచ‌రీలున్నాయి. వ‌న్డే క్రికెట్‌లో స‌చిన్ టెండూల్క‌ర్ సెంచ‌రీల రికార్డును బ‌ద్ద‌లు కొట్టిన ఆ వ్య‌క్తి ఎవ‌రో కాదు.. టీమిండియా స్టార్ విరాట్ కోహ్లి. 18 ఏళ్ల ప్ర‌యాణంలో కోహ్లి ఎన్నో మైలురాళ్ల‌ను అందుకున్నాడు. (18 Years Of Virat Kohli In International Cricket)

విరాట్ కోహ్లి అంతర్జాతీయ క్రికెట్ ప్రయాణం మొదలై ఇవాళ్టితో (ఆగస్టు 18) 18 సంవత్సరాలు పూర్తయింది. ఈ క్రమంలో కోహ్లి లక్కీ నంబర్ 18 అని ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. అతడు వేసుకునే జెర్సీ నెంబర్ 18.. ఐపీఎల్‌లో తాను ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న రాయల్ చాలెంజర్స్ బెంగళూరు తొలి టైటిల్ సాధించింది 18వ ఎడిషన్‌లోనే కావడం విశేషం. ఇన్ని ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి కాబట్టే కోహ్లికి 18వ సంఖ్య అంటే బాగా ఇష్టం. ఈ నేప‌థ్యంలో కోహ్లి 18 ఏళ్ల ప్ర‌యాణంలో 18 అద్భుత క్ష‌ణాల‌ను ఒక‌సారి గుర్తుకుతెచ్చుకుందాం. (Virat Kohli Greatness)

1) తండ్రి మ‌ర‌ణం
2006 రంజీ ట్రోఫీ మ్యాచ్‌లో, 18 ఏళ్ల వయసులో విరాట్ కోహ్లి అసాధార‌ణ ప్ర‌తిభ క‌న‌బ‌రుస్తున్నాడు. డిసెంబర్ 19న 40 ప‌రుగుల‌తో ఆడుతున్న స‌మ‌యంలో తన తండ్రి మరణవార్త తెలిసినప్పటికీ కోహ్లి ఆ వార్త‌ను దిగ‌మింగి 90 పరుగులతో ఢిల్లీ జట్టును ఓట‌మి నుంచి గ‌ట్టెక్కించాడు.

2) అండర్-19 ప్రపంచ కప్ ఫైనల్‌
మలేషియాలోని కౌలాలంపూర్‌లోని వేదిక‌గా సౌతాఫ్రికాతో జ‌రిగిన ఫైన‌ల్లో కోహ్లి తొలిసారి త‌న‌లోని వ్యూహాత్మ‌క‌ను ప్ర‌ద‌ర్శించాడు. వ‌ర్షం కార‌ణంగా 25 ఓవర్లలో 116 పరుగుల సవరించిన లక్ష్యాన్ని దక్షిణాఫ్రికా ఛేదించాల్సి ఉంది. అయితే ఆ మ్యాచ్‌లో భార‌త బౌల‌ర్ల‌లో ప్ర‌తీ ఒక్క‌రు ప‌ది కంటే ఎక్కువ ప‌రుగులే స‌మర్పించుకున్నారు. కానీ ఇక్క‌డే కోహ్లి త‌న తెలివిని ఉప‌యోగించి అజితేష్ అర్గ‌ల్‌ను స‌రైన స‌మయంలో వాడుకున్నాడు.  ఆఖ‌రి ఓవ‌ర్‌లో ఏడు పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చిన అజితేష్‌ రెండు వికెట్లు తీయ‌డంతో పాటు ఇండియాకు టైటిల్ అందించాడు.

3) 2011 వ‌న్డే ప్ర‌పంచ‌క‌ప్‌
2011 వ‌న్డే ప్ర‌పంచ‌క‌ప్‌ను టీమిండియా సొంతం చేసుకుంది. లంక‌తో జ‌రిగిన ఆనాటి ఫైన‌ల్లో కోహ్లి 35 ప‌రుగులే చేసిన‌ప్ప‌టికీ, గంభీర్‌తో క‌లిసి ఒత్తిడిలో అత‌డు ఆడిన ఇన్నింగ్స్ విలువైన‌ది. కోహ్లి ఇన్నింగ్స్‌లో పెద్ద సంచ‌ల‌నం లేక‌పోయినా, త‌ర్వాతి కాలంలో అత‌డు అద్భుత‌మైన క్రికెట‌ర్‌గా మార‌డానికి ఇదే అతిపెద్ద ట‌ర్నింగ్ పాయింట్ అని చెప్పొచ్చు.

4) 2012లో హోబార్ట్ వీరోచిత ఇన్నింగ్స్‌
2012 ఫిబ్రవరి 28న, హోబర్ట్‌లో, విరాట్ కోహ్లీ శ్రీలంకపై 86 బంతుల్లో 133* పరుగులతో తన కెరీర్‌లోనే ఒక చిరస్మరణీయమైన వన్డే ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. కామన్వెల్త్ బ్యాంక్ సిరీస్‌లో నిలవాలంటే, శ్రీలంక చేసిన 320/4 పరుగులను భారత్ కేవలం 40 ఓవర్లలోనే ఛేదించాల్సి వచ్చింది. అయితే భార‌త్ 36.4 ఓవ‌ర్ల‌లోనే ల‌క్ష్యాన్ని ఛేధించడం విశేషం. ఇక‌ లసిత్ మలింగ వేసిన ఒక ఓవ‌ర్లో కోహ్లి 24 పరుగులు రాబట్టడం విశేషం.

5) 2012 ఆసియా కప్
2012 ఆసియా కప్ సందర్భంగా మీర్‌పూర్‌లో పాకిస్థాన్‌పై విరాట్ కోహ్లి  183 పరుగులు చేశాడు. కోహ్లి ఇన్నింగ్స్‌తో 330 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని భార‌త్‌ ఆరు వికెట్లు మిగిలి ఉండగానే ఛేదించింది. కోహ్లి వ‌న్డే కెరీర్‌లో ఇప్ప‌టికీ ఇదే అత్య‌ధిక స్కోరు.

6) 2012 ఫిట్‌నెస్ విప్లవం
2012 ఐపీఎల్‌లో పేలవ ప్రదర్శన తర్వాత, విరాట్ కోహ్లీ తాను తన శరీరాకృతిని ఎంతగా కోల్పోయాడో గ్రహించాడు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో మారుతున్న ప్రమాణాలను గ్రహించిన కోహ్లీ, స్వీట్లు, జంక్ ఫుడ్, అర్ధరాత్రి పూట తినే స్నాక్స్‌ను మానేసి, ఆహార పరిమాణాన్ని కఠినంగా నియంత్రించుకుంటూ, ప్రతిరోజూ తీవ్రమైన వ్యాయామాలు చేయడం ప్రారంభించాడు.

7) 2014 పీడకల
2014 ఇంగ్లాండ్ టెస్ట్ పర్యటన విరాట్ కోహ్లీ మానసిక స్థైర్యానికి, ఏకాగ్రతకు పెద్ద దెబ్బగా మారింది. ఇంగ్లీష్ పేసర్ జేమ్స్ అండర్సన్, కోహ్లీకి ఆఫ్-స్టంప్ బయట బౌలింగ్ చేసే బలహీనతను నిరంతరం ఉపయోగించుకున్నాడు. అతను నాలుగు సార్లు ఔటయ్యాడు, 10 ఇన్నింగ్స్‌లలో కేవలం 134 పరుగులకే పరిమితమయ్యాడు.

8) సాంకేతిక విప్ల‌వం
విరాట్ కోహ్లీ తన స్టాన్స్‌ను వెడల్పుగా ఉంచి, బంతి వేగాన్ని తగ్గించడానికి ఫార్వర్డ్ ప్రెస్ మూవ్‌మెంట్‌ను ఉపయోగించడం ద్వారా తన సాంకేతిక సామర్థ్యాలను పునఃసమీక్షించుకున్నాడు. BGT తరఫున ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో ఉన్నప్పుడు, అడిలైడ్‌లో తన టెస్ట్ కెప్టెన్సీ అరంగేట్రంలో కోహ్లీ 115, 141 పరుగులు చేశాడు.

9) 2022 టీ20 ప్రపంచ కప్

పాకిస్థాన్‌పై కోహ్లీ చేసిన అజేయమైన 82* పరుగులు ఒక అద్భుతం కంటే తక్కువ కాదు. కేవలం 3.1% గెలుపు శాతంతో ఆ దేశానికి 8 బంతుల్లో 28 పరుగులు అవసరం కాగా, కోహ్లీ దానిని సాధ్యం చేశాడు.

10) 2016 ఐపీఎల్ సీజన్
దేశీయ టీ20 లీగ్‌లో విరాట్ కోహ్లీ మరియు ఒక బ్యాటర్‌గా అతని అత్యుత్తమ ప్రదర్శన అది. అద్భుతమైన నిలకడతో, అతను 16 ఇన్నింగ్స్‌లలో నాలుగు సెంచరీలతో పాటు ఏడు అర్ధ సెంచరీలు సాధించాడు. ఆ సీజన్‌లో అతను 973 పరుగులు చేశాడు, ఇది ఆ టోర్నమెంట్ యొక్క ఒక ఎడిషన్‌లో ఇప్పటివరకు ఒక బ్యాటర్ చేసిన అత్యధిక స్కోరు.

11) 2018లో ఫామ్‌లోకి వ‌చ్చిన కోహ్లి
2014 పర్యటన తర్వాత నాలుగేళ్లకు తిరిగి వచ్చిన కోహ్లీ, 59 సగటుతో 594 పరుగులు సాధించాడు. అతను తన టెక్నిక్, సహనం, ఆత్మాభిమానంతో విమర్శకుల నోళ్లు మూయించడమే కాకుండా, తన బ్యాటింగ్ విధానాన్ని పునరుద్ధరించుకోవడం ద్వారా ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకున్నాడు.

12) ఆస్ట్రేలియాలో చారిత్రాత్మక టెస్ట్ సిరీస్ విజయం
విరాట్ సారథ్యంలో భారత్ ఆస్ట్రేలియా గడ్డపై మొట్టమొదటి టెస్ట్ సిరీస్ విజయాన్ని సాధించింది. ఇది ఆసియా రెడ్-బాల్ క్రికెట్‌లో ఒక మైలురాయి వంటిది. అతను 4 మ్యాచ్‌లలో 282 పరుగులు చేసి ఆదర్శంగా నిలిచాడు. ఆస్ట్రేలియా బౌలర్ల నుండి పుజారా తీవ్రమైన దెబ్బలు తిన్న వివాదాస్పద సిడ్నీ టెస్ట్ కూడా ఇందులో ఉంది.

13) 60 ఓవ‌ర్లపై స్పంద‌న‌
కోహ్లీ తన దూకుడును శక్తిగా మలచి, ఇతరులను బలోపేతం చేయడానికి తన తీవ్రతను ఉపయోగించాడు. 2021లో ఇంగ్లాండ్‌తో జరిగిన ఓవల్ టెస్టులో, తన సహచరులకు అతను చేసిన ప్రసిద్ధ '60 ఓవర్ల నరకం' ప్రసంగం, భారత్‌ను ఉత్తేజపరిచి నాటకీయ విజయాన్ని సాధించేలా చేసింది. అది కెప్టెన్‌గా కోహ్లీ యొక్క తీవ్రమైన, రాజీపడని ప్రతిబింబాన్ని చాటింది.

14) 2022 ఆసియా కప్‌లో 71వ సెంచరీ
2019లో ఏడు సెంచరీలు చేసిన తర్వాత, కోహ్లీ 2020, 2021లో ఒక్క సెంచరీ కూడా చేయలేదు. ఆ తర్వాత రెండేళ్లకు, 2022 ఆసియా కప్‌లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌పై సెంచరీతో పునరాగమనం చేశాడు. అది అతని తొలి టీ20ఐ సెంచరీ కూడా.

15) 2023 వ‌న్డే ప్ర‌పంచ‌క‌ప్‌
స్వదేశంలో జరిగిన వన్డే ప్రపంచకప్‌లో అతను 765 పరుగులు చేసి, ఒకే ఎడిషన్‌లో అత్యధిక పరుగుల కోసం సచిన్ టెండూల్కర్ రికార్డును బద్దలు కొట్టడంతో పాటు, ఈ ఫార్మాట్‌లో అత్యధికమైన తన 50వ వన్డే సెంచరీని నమోదు చేశాడు.

16) 2024 టీ20 ప్రపంచ కప్ ఫైనల్
2024 టీ20 ప్రపంచకప్ టోర్నమెంట్ అంతటా 1, 4, 0, 24, 37, 0, 9 పరుగులు చేసిన తర్వాత, కోహ్లీ అత్యంత కీలకమైన సమయంలో రాణించాడు. ఫైనల్‌లో అతను 59 బంతుల్లో 76 పరుగులు చేసి, 12 ఏళ్ల తర్వాత భారత్ ఐసీసీ ట్రోఫీని గెలవడంలో సహాయపడ్డాడు.

17) ఆర్‌సీబీకి తొలి టైటిల్ 
ఐపీఎల్‌లో 18 సీజన్ల తర్వాత ఆర్‌సీబీ తొలి ఐపీఎల్‌ టైటిల్‌ అందుకుంది. 18 ఏళ్లుగా ఒకే జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహించిన కోహ్లి తొలి ఐపీఎల్‌ టైటిల్‌ అందుకున్న క్షణంలో భావోద్వేగానికి గురయ్యాడు.

18) టెస్టు రిటైర్మెంట్‌పై కోహ్లీ స్పందన
తన రెండో ఐపీఎల్ ట్రోఫీని గెలుచుకోవడానికి ముందు, టెస్ట్ క్రికెట్ నుంచి రిటైర్ అయ్యాక మీడియాలో చక్కర్లు కొట్టిన అన్ని ఊహాగానాలకు కోహ్లీ సమాధానమిచ్చాడు. ‘నేను క్రికెట్ ఆడాలనుకుంటున్నాను, కొనసాగించాలనుకుంటున్నాను. భారత్ తరఫున ప్రపంచ కప్ ఆడటం అద్భుతం. కానీ దాని విలువ స్పష్టంగా ఉండాలి” అని చెప్పుకొచ్చాడు.

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