 చరిత్ర సృష్టించిన వైభవ్‌ సూర్యవంశీ.. వరల్డ్‌ రికార్డు | Vaibhav Suryavanshi 63 Ball Ton Scripts History World Record | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

చరిత్ర సృష్టించిన వైభవ్‌ సూర్యవంశీ.. వరల్డ్‌ రికార్డు

Jan 7 2026 4:27 PM | Updated on Jan 7 2026 5:32 PM

Vaibhav Suryavanshi 63 Ball Ton Scripts History World Record

భారత అండర్‌-19 స్టార్‌ క్రికెటర్‌ వైభవ్‌ సూర్యవంశీ మరోసారి శతక్కొట్టాడు. సౌతాఫ్రికా అండర్‌-19 జట్టుతో బుధవారం నాటి మూడో యూత్‌ వన్డేలో ఈ ఓపెనింగ్‌ బ్యాటర్‌ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగాడు. ఇరవై నాలుగు బంతుల్లోనే అర్ధ శతకం పూర్తి చేసుకున్న వైభవ్‌.. ఆ తర్వాత కూడా జోరు కొనసాగించాడు.

ప్రపంచ రికార్డు
కేవలం 63 బంతుల్లోనే వంద పరుగుల మార్కు అందుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో వైభవ్‌ సూర్యవంశీ (Vaibhav Suryavanshi) సరికొత్త ప్రపంచ రికార్డు నెలకొల్పాడు. యూత్‌ వన్డేల్లో అత్యంత పిన్న వయసులో అతి తక్కువ బంతుల్లోనే సెంచరీ చేసిన కెప్టెన్‌గా చరిత్ర సృష్టించాడు. కేవలం పద్నాలుగేళ్ల వయసులోనే ఈ లెఫ్టాండర్‌ బ్యాటర్‌ ఈ అరుదైన ఫీట్‌ అందుకున్నాడు.

127 పరుగులు
బెనోనీ వేదికగా ఈ మ్యాచ్‌లో మొత్తంగా 74 బంతులు ఎదుర్కొన్న వైభవ్‌ సూర్యవంశీ.. తొమ్మిది ఫోర్లు, పది సిక్స్‌లు బాది 127 పరుగులు సాధించాడు. టాండో సోని బౌలింగ్‌లో జేసన్‌ రోవెల్స్‌కు క్యాచ్‌ ఇవ్వడంతో వైభవ్‌ విధ్వంసకర శతక ఇన్నింగ్స్‌కు తెరపడింది. ఇక మరో ఓపెనర్‌ ఆరోన్‌ జార్జ్‌ సైతం దుమ్ములేపాడు.

227 పరుగుల భాగస్వామ్యం
ఆరోన్‌తో కలిసి వైభవ్‌.. తొలి వికెట్‌కు ఏక​ంగా 227 పరుగుల భాగస్వామ్యం నెలకొల్పాడు. మరోవైపు.. ఆరోన్‌ సైతం శతక్కొట్టాడు. 106 బంతుల్లో 16 ఫోర్లు బాది 118 పరుగులు సాధించి జేసన్‌ రోవెల్స్‌ బౌలింగ్‌లో నిష్క్రమించాడు. 

మిగిలిన వారిలో వన్‌డౌన్‌ బ్యాటర్‌ వేదాంత్‌ త్రివేది 34, అభిజ్ఞాన్‌ కుందు 21 పరుగులు చేయగా.. మొహమద్‌ ఎనాన్‌ 28, హెనిల్‌ పటేల్‌​ 19 పరుగులతో అజేయంగా నిలిచారు. హర్‌వన్ష్‌ పంగాలియా (2), ఆర్‌ఎస్‌ అంబరిష్‌ (8), కనిష్క్‌ చౌహాన్‌ (10) విఫలమయ్యారు. ఫలితంగా భారత్‌ నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో ఏడు వికెట్ల నష్టానికి 393 పరుగులు చేసింది.

కెప్టెన్‌గా మొదటిసారే..
కాగా ఆయుశ్‌ మాత్రే గైర్హాజరీలో సౌతాఫ్రికా పర్యటనలో వైభవ్‌ సూర్యవంశీ తొలిసారిగా భారత జట్టు కెప్టెన్‌గా వ్యవహరిస్తున్నాడు. బ్యాటర్‌గా, కెప్టెన్‌గా రాణిస్తూ ఇప్పటికే తొలి రెండు యూత్‌ వన్డేల్లో గెలిచి.. సారథి హోదాలో తొలి సిరీస్‌ను సొంతం చేసుకున్నాడు వైభవ్‌. ఇరుజట్ల మధ్య బుధవారం నాటి నామమాత్రపు మ్యాచ్‌లోనూ భారత్‌ విజయం సాధించే అవకాశాలే ఎక్కువగా ఉన్నాయి. 

చదవండి: బంగ్లాదేశ్‌కు భారీ షాక్‌

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఫ్యామిలీతో కలిసి కరీనా కపూర్ ఫారిన్ ట్రిప్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

‘కార్ల్టన్ వెల్నెస్’ బ్రాండ్‌ అంబాసిడర్‌గా మృణాల్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

తిరుమలలో హీరోయిన్లు మీనాక్షి చౌదరి, ఐశ్వర్య రాజేశ్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

కొత్త సంవత్సరం కొత్త కొత్తగా హీరోయిన్ కృతి శెట్టి (ఫొటోలు)
photo 5

ఆది సాయికుమార్ ‘శంబాల’ సినిమా థ్యాంక్స్‌ మీట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Varanasi Movie Goosebumps Update 1
Video_icon

వారణాసి ఇన్ని ట్విస్టులా..!
Allu Arjun And Atlee Movie Update 2
Video_icon

బాలీవుడ్ స్టార్ తో బన్నీ భారీ యాక్షన్ ప్లాన్
Married Woman Creates Hulchul at Warangal Chowrasta for Husband 3
Video_icon

వరంగల్ చౌరస్తాలో కత్తితో వివాహిత హల్చల్
Thamballapalle court granted permission for two days of custody In Fake Liquor Scam Case 4
Video_icon

Fake Liquor Scam Case : నిందితులకు రిమాండ్
Massive Land Scam in Kokapet Fake Documents Created With use Collector Sign Forgery 5
Video_icon

కోకాపేటలో భారీ భూ కుంభకోణం బట్టబయలు
Advertisement
 