 ఎందుకు అలా చేశావు.. మళ్లీ బొక్కబోర్లా పడ్డ వైభవ్! | Vaibhav Sooryavanshis Batting Weakness Exposed By Afghanistan Bowler | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

IND vs SL: ఎందుకు అలా చేశావు.. మళ్లీ బొక్కబోర్లా పడ్డ వైభవ్!

Jun 11 2026 1:53 PM | Updated on Jun 11 2026 1:58 PM

Vaibhav Sooryavanshis Batting Weakness Exposed By Afghanistan Bowler

రాజ‌స్తాన్ రాయ‌ల్స్ యువ సంచ‌ల‌నం వైభ‌వ్ సూర్య‌వంశీ జాతీయ జ‌ట్టుకు ఎంపికైన త‌ర్వాత తొలిసారి బ్యాట్ ఝుళిపించాడు. ముక్కోణపు వన్డే సిరీస్‌లో దంబుల్లా వేదికగా అఫ్గానిస్తాన్‌-ఎతో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో భారత్‌-ఎ తరపున వైభవ్ మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. శ్రీలంకపై విఫలమైనప్పటికి అఫ్గాన్‌పై మాత్రం అద్భుతమైన కమ్‌బ్యాక్ ఇచ్చాడు.

15 ఏళ్ల సూర్యవంశీ తనదైన శైలిలో జట్టుకు అదిరిపోయే ఆరంభాన్ని అందించాడు. కేవలం 22 బంతుల్లో 9 ఫోర్లతో 44 పరుగులు చేసి వైభవ్ ఔటయ్యాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్‌లో అతడు ఒక్క సిక్స్ కూడా కొట్టకుండానే 200 స్ట్రైక్ రేట్‌తో బ్యాటింగ్ చేయడం గమనార్హం. అతడు దూకుడు చూసి సెంచరీ బాదడం ఖాయమని అంతా అనుకున్నారు. కానీ తనకు లభించిన ఆరంభాన్ని భారీ స్కోర్‌గా వైభవ్ మలుచుకోలేకపోయాడు.

చెత్త షాట్ ఆడి..
కాగా వైభవ్ అద్భుత ఇన్నింగ్స్ ఆడినప్పటికి. తనకు ఉన్న ఏకైక వీక్‌నెస్ ఈ మ్యాచ్‌లోనూ బయటపడింది.  'షార్ట్ ఆఫ్ ఎ లెంగ్త్' బంతికి మరోసారి తన వికెట్‌ను కోల్పోయాడు. ఆఫ్ఘన్ బౌలర్ అబ్దుల్లా అహ్మద్‌జాయ్ టీమిండియా ఇన్నింగ్స్‌ 8వ ఓవర్‌ వేసిన అబ్దుల్లా అహ్మద్‌జాయ్.. తొలి బంతిని ఆఫ్ స్టంప్‌కు వెలుపలగా షార్ట్ పిచ్ డెలివరీగా సంధించాడు. ఆ బంతిని అతడు రాంప్‌ షాట్‌ ఆడేందుకు ప్రయత్నించాడు.

కానీ ఎక్స్‌ట్రా బౌన్స్ కారణంగా బంతి అవుట్‌సైడ్‌ ఎడ్జ్‌ తీసుకుని వికెట్‌ కీపర్‌ చేతికి వెళ్లింది. అసలు ఆ బంతికి ఆ షాట్‌ ఆడాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ అనవసరంగా లేని షాట్‌ను ఆడి తన హాఫ్‌ సెంచరీని కోల్పోయాడు. ఐపీఎల్‌-2026లోనూ చాలా మ్యాచ్‌లలో షార్ట్ లెంగ్త్ బంతికే వైభవ్‌ ఔటయ్యాడు. అతడి బలహీనతను పసిగట్టిన అఫ్గాన్‌ పేసర్‌.. ఒకే లైన్ అండ్ లెంగ్త్‌లో బౌలింగ్‌ చేసి బోల్తా కొట్టించాడు.

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

విజయవాడలో కుండపోత వర్షం.. చెరువులను తలపిస్తున్న రోడ్లు (ఫోటోలు)
photo 2

ట్రెండింగ్ లో హెబ్బా పటేల్‌ బ్యూటిఫుల్ ఫోటోలు
photo 3

ఏపీ : గోదావరి తీరాన రెండో ఉజ్జయినిగా ప్రసిద్ధికెక్కిన ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 4

సాకర్ సమరానికి వేళాయే.. నేటి నుంచే ఫుట్‌బాల్ పండగ (ఫోటోలు)
photo 5

కలర్‌ఫుల్ డ్రెస్‌లో సురేఖవాణి కూతురు సుప్రీత.. ఫోటోలు

Video

View all
Mother And Three Children Go Missing In Kamareddy District 1
Video_icon

కామారెడ్డిలో ఒకే కుటుంబంలో నలుగురు మిస్సింగ్..
Massive Fraud Claims Against Nandu Couple 2
Video_icon

అమ్మ.. రమనందనా.. తప్పించుకుందాం అనుకున్నావా?

YS Jagan Satires On Chandrababu AP Mega DSC Scam 3
Video_icon

1:1 అంటే అర్ధం ఏంటి చంద్రబాబు.. ఇలాంటి మోసాన్ని నా జన్మలో చూడలేదు
YS Jagan Superb Punch to Reporter Question 4
Video_icon

వెళ్తూ వెళ్తూ జగన్ లాస్ట్ పంచ్ అదుర్స్
YS Jagan Comments On Chandrababu And Lokesh Over Mega DSC Scam 5
Video_icon

స్పోర్ట్స్ కోటాలో స్కామ్స్ వింటే వెంట్రుకలు నిక్కబొడుస్తాయి..బాబు, లోకేష్ పై జగన్ మాస్ ర్యాగింగ్
Advertisement
 