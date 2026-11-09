పట్నా: భారత యువ క్రికెట్ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీకి మరో బహుమతి దక్కింది. ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్)లో బ్యాట్తో అదరగొట్టిన వైభవ్.. టాటా సియెర్రా ఎస్యూవీ కారును ఇప్పుడు అందుకున్నాడు. ఐపీఎల్ 2026లో అద్భుత ప్రదర్శనతో ‘సూపర్ స్ట్రైకర్ ఆఫ్ ది సీజన్’ అవార్డు గెలుచుకోవడంతో అతడికి ఈ కారు సొంతమైంది.
ఇటీవల వైభవ్ తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పట్నాలోని టాటా షోరూమ్కు వెళ్లి, కొత్త టాటా సియెర్రా కారును అందుకున్నాడు. తల్లిదండ్రులు, సోదరులతో కలిసి పసుపు రంగు సియెర్రా ఎస్యూవీ ముందు దిగిన ఫొటోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
ఐపీఎల్ 2026లో టాప్ స్కోరర్
వైభవ్ సూర్యవంశీ ఈ ఏడాది ఐపీఎల్ సీజన్లో అత్యధిక పరుగులతో ఆరెంజ్ క్యాప్ను అందుకున్న సంగతి తెలిసిందే. 16 మ్యాచ్లు ఆడిన ఈ బిహార్ యువ క్రికెటర్ ఐదు అర్ధ సెంచరీలు, ఒక సెంచరీతో 776 పరుగులు సాధించి టోర్నీ టాప్ స్కోరర్గా నిలిచాడు. ఇందులో 63 ఫోర్లు, 72 సిక్సర్లు ఉండడం విశేషం.
చిన్న వయసులో కెప్టెన్సీ రికార్డు
15 ఏళ్లకే అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అరంగ్రేటం చేసిన వైభవ్ సూర్యవంశీ ఖాతాలో తాజాగా మరో రికార్డు కూడా చేరింది. సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీలో బిహార్ పురుషుల సీనియర్ క్రికెట్ జట్టుకు కెప్టెన్గా ఎంపికయ్యాడు. పిన్న వయసులోనే ఈ ఘనత సాధించిన క్రికెటర్గా అతడు చరిత్ర సృష్టించాడు. అంతేకాదు అతిచిన్న వయసులో టీ20 క్రికెట్ జట్టుకు కెప్టెన్గా ఎంపికైన ఆటగాడిగా ప్రపంచ రికార్డు లిఖించాడు.
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