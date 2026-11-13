 అంబేకర్, గుంజన్‌ ‘పసిడి పంచ్‌’ | Two gold medals for India at the Youth Olympics | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అంబేకర్, గుంజన్‌ ‘పసిడి పంచ్‌’

Nov 13 2026 4:08 AM | Updated on Nov 13 2026 4:08 AM

Two gold medals for India at the Youth Olympics

యూత్‌ ఒలింపిక్స్‌లో భారత్‌కు రెండు స్వర్ణాలు

డకర్‌ (సెనెగల్‌): యూత్‌ ఒలింపిక్స్‌లో భారత క్రీడాకారులు గురువారం రెండు స్వర్ణ పతకాలు సాధించారు. భారత బాక్సర్లు అంబేకర్‌ మీటీ (పురుషుల 50 కేజీల విభాగం), గుంజన్‌ (మహిళల 48 కేజీల విభాగం) పసిడి పతకాలు నెగ్గారు. ఫైనల్లో మణిపూర్‌కు చెందిన 17 ఏళ్ల అంబేకర్‌ 3–2తో క్రిస్టియన్‌ జుబాని (ఐర్లాండ్‌)ను ఓడించగా ... హరియాణాకు చెందిన 17 ఏళ్ల గుంజన్‌ 5–0తో బుథైనా బెన్సాలా (అల్జీరియా)పై గెలిచింది. యూత్‌ ఒలింపిక్స్‌ చరిత్రలో భారత బాక్సర్లు స్వర్ణ పతకాలు సాధించడం ఇదే ప్రథమం. 

2010 యూత్‌ ఒలింపిక్స్‌లో భారత బాక్సర్లు శివ థాపా (54 కేజీలు) రజతం... వికాస్‌ కృషన్‌ (60 కేజీలు) కాంస్యం సాధించారు. నేటితో యూత్‌ ఒలింపిక్స్‌ క్రీడలకు తెర పడనుంది. గురువారంతో భారత ఈవెంట్స్‌ ముగిశాయి. ప్రస్తుతం భారత్‌ 2 స్వర్ణాలు, 3 రజతాలు, 5 
కాంస్యాలతో కలిపి మొత్తం 10 పతకాలతో 17వ స్థానంలో ఉంది. ఆఖరి రోజు బీచ్‌ హ్యాండ్‌బాల్, బ్రేకింగ్, ఫెన్సింగ్‌ క్రీడాంశాల్లో మెడల్‌ ఈవెంట్స్‌ ఉన్నాయి. ఈ మూడు ఈవెంట్స్‌ ముగిశాకే పతకాల పట్టికలో భారత్‌ తుది ర్యాంక్‌ ఖరారవుతుంది.   

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఫ్యామిలీ ఈవెంట్‌లో హీరోయిన్ ప్రగ్యా జైస్వాల్‌ చిల్.. (ఫోటోలు)
photo 2

ప్రేమ బంధానికి కొత్త అడుగు.. న్యూజిలాండ్‌లో అర్ష్‌దీప్ సింగ్ ఎంగేజ్‌మెంట్ (ఫోటోలు)
photo 3

చీరకట్టులో హీరోయిన్ ప్రణీత సుభాష్ అందాలు.. (ఫోటోలు)
photo 4

‘ఇడుపు కాయితం’ సినిమా టీజర్ విడుదల (ఫోటోలు)
photo 5

తెలుగు అందం.. పూజిత పొన్నాడ వైర‌ల్ ఫోటోలు

Video

View all
Anbir Kapoors Ramayana Creates New Box Office Record 1
Video_icon

5 రోజుల్లో రూ.663 కోట్లు! బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేస్తున్న రామాయణం
YS Jagan 3Lakh Financial Assistance To Lakshmi Injured In Raptadu Incident 2
Video_icon

రాప్తాడు ఘటనలో గాయపడిన లక్ష్మీకి YS జగన్ ఆర్థిక సాయం
Rachamallu Siva Prasad Emotional Comments 3
Video_icon

లోకేష్ వీళ్లకు సహాయం చేయలేదు..! కనీసం బాధను కూడా వినలేదు జగన్ కు ఒక్క మాట చెప్పగానే...
CPI Ramakrishna About Pawan Kalyan And Anna Lezhneva Divorce 4
Video_icon

అది ఆయన వ్యక్తిగతం.. కానీ ఒక్కటి చెప్పాలనుకుంటున్నా...!
NVIDIA CEO Jensen Huang Scandal 5
Video_icon

CEO ఎఫైర్.. ట్రిలియన్ డాలర్ల కంపెనీ పాతాళానికి!
Advertisement
 