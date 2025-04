భారత క్రికెట్ జట్టు హెడ్ కోచ్, బీజేపీ మాజీ ఎంపీ గౌతమ్ గంభీర్‌కు ఉగ్రవాద సంస్థ ఐసిస్‌ కశ్మీర్‌ నుంచి బెదిరింపులు వచ్చాయి. హతమారుస్తామంటూ (IKILLU) ఐసిస్‌ కశ్మీర్ రెండు ఈ-మెయిల్స్‌ చేసింది. ఈ విషయాన్ని గంభీర్‌ వెంటనే పోలీసుల దృష్టికి తీసుకెళ్లాడు.

ఢిల్లీలోని రాజీందర్‌నగర్ పోలీసు స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశాడు. ఎఫ్‌ఐఆర్‌ నమోదు చేసిన పోలీసులు విచారణ ప్రారంభించారు. పహల్గామ్ ఉగ్రదాడిపై స్పందించినందుకు గంభీర్‌కు బెదిరింపులు వచ్చినట్లు తెలుస్తుంది. తనకు, తన కుటుంబ సభ్యులకు రక్షణ కల్పించాలని గంభీర్‌ ఢిల్లీ పోలీసులను కోరాడు.

Praying for the families of the deceased. Those responsible for this will pay. India will strike. #Pahalgam

— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) April 22, 2025