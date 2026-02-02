 ‘క్రీడా’ బడ్జెట్‌ 2026: కీలక అంశాలు | Sports Budget 2026: Key Points All Deatils | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Sports Budget 2026: ‘క్రీడా’ బడ్జెట్‌ 2026: కీలక అంశాలు

Feb 2 2026 12:28 PM | Updated on Feb 2 2026 12:50 PM

Sports Budget 2026: Key Points All Deatils

కేంద్ర బడ్జెట్‌లో క్రీడలకు రూ.4479.88 కోట్లు  

న్యూఢిల్లీ: కేంద్ర బడ్జెట్‌లో ఈసారి క్రీడలకు కాస్త ప్రాధాన్యం పెరిగింది. గతంతో పోలిస్తే సుమారు రూ.1133 కోట్లకు పైగా నిధుల్ని పెంచారు. ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌ ప్రవేశపెట్టిన ఈ బడ్జెట్‌లో క్రీడలు, యువజన సర్వీసులకు రూ. 4479.88 కోట్లు కేటాయించారు. గత ఆర్థిక సంవత్సరం రూ. 3346.54 కోట్లు నిధులివ్వగా తాజా బడ్జెట్‌లో రూ.1133.34 కోట్ల మేర హెచ్చింపు చేశారు.

దేశ వ్యాప్తంగా క్రీడా కేంద్రాల నిర్వహణ, శిబిరాలు ఏర్పాటు చేసే భారత స్పోర్ట్స్‌ అథారిటీకి రూ. 917.38 కోట్లు కేటాయించారు. గత బడ్జెట్‌లో రూ.880 కోట్లు ఇవ్వగా కాస్త పెంచారు. అయితే డోప్‌ పరీక్షల ల్యాబోరేటరీతో పాటు జాతీయ డోపింగ్‌ నిరోధక ఏజెన్సీ (NADA) నిధుల్లో కోత పెట్టారు. డోపింగ్‌ టెస్టులకు క్రితం ఏడాది  రూ.28.55 కోట్లు ఇస్తే... ప్రస్తుతం రూ.23 కోట్లకు కుదించారు. జాతీయ స్పోర్ట్స్‌ యూనివర్సిటీకి గతంలో రూ. 78.64 కోట్లు విదిల్చిన ఆర్థిక మంత్రి తాజాగా రూ.46.98 కోట్లే కేటాయించారు.

ఇక 1998లో ఏర్పాటు చేసిన జాతీయ క్రీడాభివృద్ధి నిధిని రూ. 3 కోట్ల నుంచి రూ.5 కోట్లకు పెంచారు. అలాగే క్రీడాకారుల ప్రోత్సాహకాలను రూ. 28 కోట్ల నుంచి రూ. 40 కోట్లకు పెంచారు. జాతీయ క్రీడా సమాఖ్యలకు ఇచ్చే నిధుల్ని రూ. 400 కోట్ల నుంచి 425 కోట్లకు హెచ్చింపు చేశారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రతిష్టాత్మక కార్యక్రమం ‘ఖేలో ఇండియా’కు రూ.924.35 కోట్లు కేటాయించారు. గతేడాది రూ. 1000 కోట్లు నిధులివ్వగా... కేవలం రూ.700 కోట్లే వెచ్చించడంతో ఇప్పుడు దానిని తగ్గించారు.  

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘ఫంకీ’ మూవీ సాంగ్ లాంచ్ ఈవెంట్ లో హీరోయిన్‌ కయాదు లోహర్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

అనంతపురం : సినీతారల క్రికెట్‌ మ్యాచ్‌..శ్రీకాంత్, తరుణ్‌ సందడి (ఫొటోలు)
photo 3

‘బరాబర్‌ ప్రేమిస్తా’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 4

మై సౌత్‌ దివా 9వ ఎడిషన్‌ క్యాలెండర్‌ లాంచ్ లో మెరిసిన అందాల భామలు (ఫొటోలు)
photo 5

అందాల సినీతార ఉల్కా గుప్తా (ఫొటోలు)

Video

View all
MLC Ramesh Yadav Strong Warning to TDP Rowdies Over Illegal Activities 1
Video_icon

Ramesh : జగనన్న ఒక సైగ చేస్తే చాలు మీ టీడీపీ గూండాలు ఒక్కడు కూడా ఉండడు
YSRCP Ramesh Goud Serious Warning to TDP Over Attack On YSRCP Leaders 2
Video_icon

YSRCP నేతల ఇళ్లపై దాడులు రమేష్ గౌడ్ సీరియస్ వార్నింగ్
Jogi Ramesh Mass Warning to Nara Lokesh 3
Video_icon

Jogi: ఇంట్లో మా నాన్న, భార్య, పిల్లలు ఉన్నారు.. లోకేష్ గుర్తుపెట్టుకో..
Kakani Govardhan Reddy Warning to Chandrababu Over Attack On Ambati Rambabu 4
Video_icon

Kakani: రాషాన్ని ఒక అగ్నిగుండంగా మార్చేశావయ్యా చంద్రబాబు
Vangaveeti Narendra Strong Counter to Chandrababu Over Ambati Rambabu Attack 5
Video_icon

Vangaveeti: ఆరోజు రంగా... ఈరోజు అంబటి.. దమ్మున్న కాపు నాయకులే నీ టార్గెటా
Advertisement
 