 IND vs SA: టీమిండియాకు ఊహించని షాక్‌.. | Shubman Gill Injured in 1st Test Against South Africa, Retires Hurt in Kolkata | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

IND vs SA: టీమిండియాకు ఊహించని షాక్‌.. ఆట మధ్యలోనే

Nov 15 2025 12:13 PM | Updated on Nov 15 2025 12:28 PM

Shubman Gill suffers injury scare in IND vs SA 1st Test, retires hurt on Day 2

కోల్‌కతా వేదికగా దక్షిణాఫ్రికాతో జరుగుతున్న తొలి టెస్టులో టీమిండియాకు ఊహించని షాక్ తగిలింది. రెండో రోజు ఆటలో కెప్టెన్ శుభ్‌మన్ గిల్ మెడపట్టేయడం (Neck Sprain)తో రిటైర్డ్ హార్ట్‌గా వెనుదిరిగాడు. భారత ఇన్నింగ్స్ 35 ఓవర్ వేసిన సైమన్ హార్మర్ బౌలింగ్‌లో రెండో బంతిని సుందర్ ఔటయ్యాక గిల్ క్రీజులోకి వచ్చాడు. 

అదే ఓవర్‌లో ఐదో బంతికి స్లాగ్ స్వీప్ షాట్ ఆడాడు. ఈ షాట్ ఆడే ప్రయత్నంలో గిల్ మెడ పట్టేసిం‍ది. దీంతో గిల్ నొప్పితో విల్లవిల్లాడు. అతడు మెడను పూర్తిగా కదల్చలేని విధంగా కనిపించాడు. వెంటనే ఫిజియో వచ్చి  చికిత్స అందించినప్పటికి గిల్ మాత్రం కాస్త ఆసౌకర్యంగానే కన్పించాడు.

ఈ క్రమంలో ఫిజియో సాయంతో గిల్ మైదానాన్ని వీడాడు. అతడి గాయం తీవ్రతపై జట్టు మేనేజ్‌మెంట్ నుండి ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన ఇంకా వెలువడలేదు. గిల్‌ బ్యాటింగ్‌కు తిరిగి వస్తాడో లేదో ఇంకా క్లారిటీ లేదు. ఇక తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో భారత బ్యాటర్లు తడబడుతున్నారు.

రెండో రోజు లంచ్ బ్రేక్ సమయానికి భారత్ తమ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 4 వికెట్ల నష్టానికి 136 పరుగులు చేసింది. టీమిండియా సఫారీల కంటే ఇంకా 21 పరుగుల వెనకంజలో ఉంది. కాగా అంతకుముందు పర్యాటక జట్టు తమ మొదటి ఇన్నింగ్స్‌లో 159 పరుగులకే కుప్పకూలింది.
చదవండి: చ‌రిత్ర సృష్టించిన బాబర్ ఆజామ్‌

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘సంతాన ప్రాప్తిరస్తు’ సినిమా సక్సెస్ మీట్ (ఫొటోలు)
photo 2

#KrithiShetty : క్యూట్ లూక్స్‌తో కృతి శెట్టి (ఫొటోలు)
photo 3

‘కాంత’ సినిమా సక్సెస్ మీట్ (ఫొటోలు)
photo 4

బాలల దినోత్సవం..నెహ్రూ జూ పార్క్‌కు సందర్శకుల తాకిడి (ఫొటోలు)
photo 5

ఎల్బీ స్టేడియంలో సందడిగా 'అరైవ్-లైవ్' కార్యక్రమం (ఫొటోలు)

Video

View all
Vaibhav Suryavanshi Hits 144 Off 42 Balls 1
Video_icon

చరిత్ర సృష్టించిన వైభవ్ సూర్యవంశీ.. 42 బంతుల్లోనే 144 పరుగులు
Pawan Kalyan Warning Sundarapu Vijay Kumar In Land Issue 2
Video_icon

జనసేన ఎమ్మెల్యేకు పవన్ వార్నింగ్
Ram Charan And Sukumar Film To Go On Sets After March 3
Video_icon

సుకుమార్ మాస్టర్ ప్లాన్.. RC17 సెట్స్ పైకి అప్పుడే..!
Yanamala Rama Krishnudu Satires On His Party TDP 4
Video_icon

సాక్షి పేపర్ చదువుతా.. సాక్షి టీవీ చూస్తా.. టీడీపీపై యనమల సెటైర్లు..
AP Assembly Speaker Ayyanna Patrudu Shocking Comments On Goa Beach 5
Video_icon

బీచ్ లో రెండు పెగ్గులేసుకుని..! స్పీకర్ అయ్యన్న వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు
Advertisement
 