జింబాబ్వే టీ10 లీగ్‌ షెడ్యూల్‌ విడుదల.. బరిలో ఆరుగురు టీమిండియా ప్లేయర్స్‌ 

జింబాబ్వే క్రికెట్ మరియు టీ టెన్ స్పోర్ట్స్ మేనేజ్‌మెంట్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించబడుతున్న జింబాబ్వే ఆఫ్రో టీ10 లీగ్‌ తొలి సీజన్‌ షెడ్యూల్‌ విడుదలైంది. జులై 20 నుంచి ప్రారంభంకాబోయే ఈ లీగ్‌లో 5 ప్రాంచైజీలు (బులవాయో బ్రేవ్స్‌, కేప్‌టౌన్‌ సాంప్‌ ఆర్మీ, డర్బన్‌ ఖలందర్స్‌, హరారే హరికేన్స్‌, జోహనెస్‌బర్గ్‌ బఫెలోస్‌) 24 మ్యాచ్‌ల్లో తలపడతాయి. లీగ్‌లో జరుగబోయే మ్యాచ్‌లన్నిటికీ జింబాబ్వేలోని హరారే స్పోర్ట్స్ క్లబ్ వేదిక కానుంది.

మధ్యాహ్నం జరిగే మ్యాచ్‌లు భారతకాలమానం ప్రకారం 11:30 గంటలకు, 1:30 గంటలకు.. సాయంత్రం జరిగే మ్యాచ్‌లు 3:30 గంటలకు ప్రారంభమవుతాయి. ఐపీఎల్‌ తరహాలోనే ఈ లీగ్‌లో రౌండ్‌ రాబిన్‌ మ్యాచ్‌లు (20), రెండు క్వాలిఫయర్లు, ఒక ఎలిమినేటర్‌ మ్యాచ్‌, తదనంతరం ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌ జరుగుతుంది.

లీగ్‌లో ఆడబోయే భారత ఆటగాళ్లు..

Squad Check 🗒️

A look at all the rosters after the #ZimAfroT10Draft! 🔥

Which team do you reckon are the early favorites for the inaugural #ZimAfroT10? 🏆#T10League #CricketsFastestFormat pic.twitter.com/JXMx5xnNBU

