ఐపీఎల్‌-2024లో భాగంగా అహ్మదాబాద్‌లో అద్భుత ప్రదర్శనతో దుమ్ములేపారు ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ బౌలర్లు. ఆది నుంచే గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ బ్యాటర్లకు చుక్కలు చూపిస్తూ ఏ దశలోనూ కోలుకోకుండా చేశారు. ఢిల్లీ వెటరన్‌ పేసర్‌ ఇషాంత్‌ శర్మ శుబ్‌మన్‌ గిల్‌ వికెట్‌ తీసి టైటాన్స్‌ బ్యాటింగ్‌ ఆర్డర్‌ పతనాన్ని మొదలుపెట్టగా.. ముకేశ్‌ కుమార్‌ వృద్ధిమాన్‌ సాహా వికెట్‌ పడగొట్టాడు.

ఇక సుమిత్‌ కుమార్‌ అద్భుత రీతిలో సాయి సుదర్శన్‌(12)ను రనౌట్‌ చేయగా.. ఇషాంత్‌ మరోసారి మ్యాజిక్‌ చేసి డేవిడ్‌ మిల్లర్‌ను పెవిలియన్‌కు పంపాడు. ఆ తర్వాత రంగంలోకి దిగిన ట్రిస్టన్‌ స్టబ్స్‌ అభినవ్‌ మనోహర్‌, షారుఖ్‌ ఖాన్‌ వికెట్లు తీసి టైటాన్స్‌ను మరింత కష్టాల్లోకి నెట్టాడు.

రషీద్‌ అవుట్‌ కావడంతో..

తానేమీ తక్కువ కాదన్నట్లు అక్షర్‌ పటేల్‌ రాహుల్‌ తెవాటియా(10) రూపంలో కీలక వికెట్‌ దక్కించుకోగా.. ఖలీల్‌ అహ్మద్‌ మోహిత్‌ శర్మను అవుట్‌ చేశాడు. ఈ క్రమంలో క్రీజులో నిలదొక్కుకుని ఇన్నింగ్స్‌ గాడిన పడేసే ప్రయత్నం చేసిన రషీద్‌ ఖాన్‌(31)ను పెవిలియన్‌కు పంపిన ముకేశ్‌ కుమార్‌ .. నూర్‌ అహ్మద్‌ వికెట్‌ కూడా తీసి కథ ముగించాడు.

ఫలితంగా సొంతమైదానంలో 89 పరుగులకే కుప్పకూలింది గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌. ఇక లక్ష్య ఛేదనలో ధనాధన్‌ ధోరణి అవలంభించిన ఢిల్లీ నాలుగు వికెట్లు కోల్పోయి విజయ లాంఛనం పూర్తి చేసింది.

