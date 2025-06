నిశ్చితార్థం చేసుకున్న టీమిండియా స్టార్‌ క్రికెటర్‌

టీమిండియా స్టార్‌ క్రికెటర్‌ కుల్దీప్‌ యాదవ్‌ తన చిన్ననాటి స్నేహితురాలు వన్షికతో ఇవాళ (జూన్‌ 4) నిశ్చితార్థం చేసుకున్నాడు. లక్నోలోని ఓ హోటల్‌లో కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితుల సమక్షంలో ఈ వేడుక జరిగింది. కుల్దీప్‌-వ​న్షిక సంప్రదాయ బద్దంగా ఉంగరాలు మార్చుకున్నారు. కాన్పూర్‌లోని శ్యామ్‌ నగర్‌ ప్రాంతానికి చెందిన వన్షిక ఎల్‌ఐసీలో ఉద్యోగం చేస్తుంది.

కుల్దీప్‌-వన్షిక ఎంగేజ్‌మెంట్‌కు యూపీకి చెందిన పలువురు క్రికెటర్లు, టీమిండియా విధ్వంసకర బ్యాటర్‌ రింకూ సింగ్‌ హాజరయ్యారు. వివాహా తేదీని కుల్దీప్‌ త్వరలో ప్రకటించనున్నాడు.

Kuldeep Yadav gets engaged to his childhood friend Vanshika. (Abhishek Tripathi).



