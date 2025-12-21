అత్యంత అరుదైన మైలురాయిని తాకిన మిచెల్‌ స్టార్క్‌

ఆసీస్ వెటరన్ స్పీడ్స్టర్ మిచెల్ స్టార్క్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అత్యంత అరుదైన మైలురాయిని తాకాడు. మూడు ఫార్మాట్లలో కలిపి 750 వికెట్లు పూర్తి చేసుకున్నాడు. క్రికెట్ చరిత్రలో స్టార్క్కు ముందు కేవలం 12 మంది మాత్రమే ఈ ఘనత సాధించారు. ఆసీస్ తరఫున కేవలం ఇద్దరే 750 వికెట్ల మార్కును తాకారు. ఇంగ్లండ్తో ఇవాళ ముగిసిన మూడో యాషెస్ టెస్ట్లో స్టార్క్ ఈ ఘనత సాధించాడు.
ఫార్మాట్లవారీగా స్టార్క్ ప్రదర్శనలు..
103 టెస్ట్ల్లో 424 వికెట్లు
130 మ్యాచ్ల్లో 247 వికెట్లు
65 టీ20ల్లో 79 వికెట్లు
అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన బౌలర్లు..
మురళీథరన్-1347
షేన్ వార్న్-1001
జిమ్మీ ఆండర్సన్-991
అనిల్ కుంబ్లే-956
గ్లెన్ మెక్గ్రాత్-949
వసీం అక్రమ్-916
స్టువర్ట్ బ్రాడ్-847
షాన్ పొల్లాక్-829
వకార్ యూనిస్-789
టిమ్ సౌథీ-776
రవిచంద్రన్ అశ్విన్-765
చమింద వాస్-761
మిచెల్ స్టార్క్-750
అడిలైడ్ వేదికగా ఇవాళ ముగిసిన యాషెస్ మూడో టెస్ట్లో స్టార్క్ 4 వికెట్లతో రాణించాడు. ఈ మ్యాచ్ తొలి ఇన్నింగ్స్లో బ్యాట్తోనూ (54) సత్తా చాటాడు. ఈ సిరీస్ తొలి రెండు టెస్ట్ల్లోనూ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగాడు. పెర్త్ వేదికగా జరిగిన తొలి మ్యాచ్లో 10 వికెట్ల ప్రదర్శన (7,3) నమోదు చేసిన అతను.. బ్రిస్బేన్ వేదికగా జరిగిన రెండో టెస్ట్లో 8 వికెట్లతో (6,2) సత్తా చాటాడు.
రెండో టెస్ట్ తొలి ఇన్నింగ్స్లో స్టార్క్ బ్యాటింగ్లోనూ (77 పరుగులు) రాణించాడు. తొలి రెండు టెస్ట్ల్లో ప్లేయర్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్గా నిలిచిన స్టార్క్ ఈ సిరీస్లో ఇప్పటివరకు జరిగిన 3 మ్యాచ్ల్లో 22 వికెట్లు తీసి లీడింగ్ వికెట్ టేకర్గా కొనసాగుతున్నాడు.
మూడో టెస్ట్లో స్టార్క్తో పాటు అలెక్స్ క్యారీ (106, 5 క్యాచ్లు, 72, ఓ స్టంప్, ఓ క్యాచ్) విజృంభించడంతో ఆసీస్ ఇంగ్లండ్పై 82 పరుగుల తేడాతో గెలుపొందింది. ఈ గెలుపుతో ఆసీస్ మరో 2 మ్యాచ్లు మిగిలుండగానే 3-0తో సిరీస్ను కైవసం చేసుకుంది. తొలి రెండు టెస్ట్ల్లో కూడా ఆసీసే విజయం సాధించింది. ఈ సిరీస్లోని నాలుగో టెస్ట్ మ్యాచ్ మెల్బోర్న్ వేదికగా డిసెంబర్ 26న మొదలవుతుంది.
