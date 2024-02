తగ్గుతూ వస్తున్న కోహ్లి ప్రభ.. గణనీయంగా పుంజుకుంటున్న విలియమ్సన్‌

టీమిండియా స్టార్‌ ఆటగాడు విరాట్‌ కోహ్లి 2021 నుంచి రెండేళ్ల పాటు కెరీర్‌ పరంగా గడ్డు పరిస్థితులను ఎదుర్కొన్న విషయం అందరికీ తెలిసిందే. 2022 చివర్లో కోహ్లి ఎట్టకేలకు ఫామ్‌ను దొరకబుచ్చుకుని పూర్వవైభవం సాధించగలిగాడు. అయితే కోహ్లి ఫామ్‌ కేవలం పరిమిత ఓవర్ల ఫార్మాట్లకు మాత్రమే పరిమితమైంది. గణాంకాలు ఈ విషయాన్ని స్పష్టంగా సూచిస్తున్నాయి. లిమిటెడ్‌ ఓవర్స్‌ క్రికెట్‌లో గతం కంటే మరింత ప్రమాదకరంగా కనిపిస్తున్న కోహ్లి.. టెస్ట్‌ల్లో మాత్రం ఆశించినంతగా రాణించలేకపోతున్నాడు. తాజాగా సోషల్‌మీడియాలో సర్క్యులేట్‌ అవుతున్న ఓ పోస్ట్‌ ఈ వాదనకు బలాన్ని చేకూరుస్తుంది.

ఇంతకీ ఆ పోస్ట్‌ ఏం సూచిస్తుందంటే.. 2021లో కోహ్లి 27 టెస్ట్‌ సెంచరీలు చేసే నాటికి ఫాబ్‌ ఫోర్‌గా పిలువబడే వారిలో మిగతా ముగ్గురు కోహ్లి కంటే తక్కువ సెంచరీ కలిగి ఉన్నారు. స్టీవ్‌ స్మిత్‌ 26, కేన్‌ విలియమ్సన్‌ 23, జో రూట్‌ 17 సెంచరీలు చేశారు. అయితే నేటి దినం వచ్చేసరికి పరిస్థితి పూర్తి భిన్నంగా మారిపోయింది. అప్పట్లో సెంచరీల మీద సెంచరీలు చేస్తూ ఫాబ్‌ ఫోర్‌లో ప్రథముడిగా పరిగణించబడిన కోహ్లి.. ప్రస్తుతం చివరివాడిగా మారిపోయాడు.

Kane Williamson is just one century away from equaling Steve Smith among the Fab 4 for the most Test centuries. pic.twitter.com/ZtFIV45lmE

— CricTracker (@Cricketracker) February 6, 2024