 నిప్పులు చెరిగిన భార‌త బౌల‌ర్‌.. నేపాల్ టాపార్డ‌ర్ క‌కావిక‌లం | Ishan Sood-Sensational-Bowling-Rips-Nepal Top-Order-Mens U19 Asia Cup 2026 | Sakshi
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నిప్పులు చెరిగిన భార‌త బౌల‌ర్‌.. నేపాల్ టాపార్డ‌ర్ క‌కావిక‌లం

Nov 6 2026 11:39 AM | Updated on Nov 6 2026 11:41 AM

Ishan Sood-Sensational-Bowling-Rips-Nepal Top-Order-Mens U19 Asia Cup 2026

Photo Credit: Twitter

పురుషుల అండ‌ర్‌-19 ఆసియా క‌ప్‌లో భాగంగా నేపాల్‌తో జ‌రుగుతున్న మ్యాచ్‌లో ఇండియా యువ బౌల‌ర్ ఇషాన్ సూద్ బంతితో నిప్పులు చెరిగాడు. ఫ‌లితంగా నేపాల్ టాపార్డ‌ర్ క‌కావిక‌ల‌మైంది. తొలుత నేపాల్ ప్ర‌సిద్ధా జైషీ (1)ని క్యాచ్ ఔట్‌గా పెవిలియ‌ర్ చేర్చిన ఇషాన్ సూద్ ఆ వెంట‌నే సూర్యాన్షు కోయిరాలా (5)ను పెవిలియ‌న్ చేర్చాడు. 

అనంత‌రం త‌న‌ మ‌రుస‌టి ఓవ‌ర్లో నిశ్చ‌ల్ ఛెత్రీ డ‌కౌట్‌గా పెవిలియ‌న్ చేర్చాడు. దీంతో నేపాల్ 27 ప‌రుగుల‌కే మూడు వికెట్లు కోల్పోయి పీక‌ల్లోతూ క‌ష్టాల్లో ప‌డింది. ప్ర‌స్తుతం 12 ఓవ‌ర్లు ముగిసేస‌రికి నేపాల్ 3 వికెట్ల న‌ష్టానికి 36 ప‌రుగులు చేసింది. ఓపెన‌ర్ నీర‌జ్‌కుమార్ యాద‌వ్ (16), ద‌ర్శ్ సోనార్ (6) క్రీజులో ఉన్నారు.

ఇక టాస్ గెలిచిన భార‌త్ బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. టీమిండియా దిగ్గ‌జ క్రికెట‌ర్లు సెహ్వాగ్‌, ద్ర‌విడ్ కుమారులు ఆర్య‌వీర్ సెహ్వాగ్‌, అన్వ‌య్ ద్ర‌విడ్‌లు ఇద్ద‌రు తుదిజ‌ట్టులో చోటు ద‌క్కించుకోవ‌డం ప్ర‌ధాన ఆక‌ర్ష‌ణ‌గా నిలిచింది.

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