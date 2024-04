పంజాబ్‌ కింగ్స్‌తో నిన్న (ఏప్రిల్‌ 4) జరిగిన మ్యాచ్‌లో గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ కెప్టెన్‌ శుబ్‌మన్‌ గిల్‌ కిర్రాక్‌ ఇన్నింగ్స్‌ ఆడాడు. కెప్టెన్‌ అయ్యాక తొలి హాఫ్‌ సెంచరీ చేశాడు. ఈ సీజన్‌లో గిల్‌ తొలిసారి స్థాయికి తగ్గ ఇన్నింగ్స్‌ ఆడాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్‌లో 48 బంతులు ఎదుర్కొన్న గిల్‌ 6 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్ల సాయంతో 89 పరుగులు చేసి అజేయంగా నిలిచాడు.

SHUBMAN GILL HAS THE HIGHEST INDIVIDUAL SCORE IN IPL 2024. ⭐🔥 pic.twitter.com/Rl8Yv0gHlo

ప్రస్తుత ఐపీఎల్‌ సీజన్‌లో ఇప్పటివరకు జరిగిన మ్యాచ్‌ల్లో ఇదే అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోర్‌. నిన్న జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఢిల్లీపై సునీల్‌ నరైన్‌ చేసిన 85 పరుగులు గిల్‌ ఇన్నింగ్స్‌కు ముందు సీజన్‌ టాప్‌ స్కోర్‌గా ఉండింది. గంటల వ్యవధిలోనే గిల్‌..నరైన్‌ స్కోర్‌ను అధిగమించి సీజన్‌ టాప్‌ స్కోరర్‌గా అవతరించాడు.

పంజాబ్‌తో మ్యాచ్‌లో గుజరాత్‌ ఓటమిపాలైనప్పటికీ గిల్‌ ఇన్నింగ్స్‌ హైలైట్‌గా నిలిచింది. ఈ ఇన్నింగ్స్‌లో గిల్‌ చూడచక్కటి షాట్లు ఆడాడు. గిల్‌ కొట్టిన సిక్సర్లు అభిమానులను విపరీతంగా ఆకట్టుకున్నాయి. గిల్‌ సునాయాసంగా బంతులను బౌండరీ లైన్‌ పైకి తరలించాడు. ఐపీఎల్‌లో గిల్‌ బ్యాట్‌ నుంచి జాలువారిన క్లాసీ ఇన్నింగ్స్‌లో ఇది ఒకటి.

A Shubman Gill fan doing his trademark move at the yesterday's match.👌 pic.twitter.com/3iFcZ2uA0r

— CricketMAN2 (@ImTanujSingh) April 5, 2024