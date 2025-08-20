 కొనసాగుతున్న టిమ్‌ డేవిడ్‌ విధ్వంసకాండ.. పట్టపగ్గాల్లేకుండా దూసుకుపోతున్న ఆసీస్‌ స్టార్‌ | Tim David Continued His Blasting Form In CPL 2025 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కొనసాగుతున్న టిమ్‌ డేవిడ్‌ విధ్వంసకాండ.. పట్టపగ్గాల్లేకుండా దూసుకుపోతున్న ఆసీస్‌ స్టార్‌

Aug 20 2025 2:43 PM | Updated on Aug 20 2025 2:52 PM

Tim David Continued His Blasting Form In CPL 2025

ఇటీవలికాలంలో ఆస్ట్రేలియా టీ20 ఆటగాడు టిమ్‌ డేవిడ్‌ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగుతున్నాడు. పట్టపగ్గాల్లేకుండా సుడిగాలి ఇన్నింగ్స్‌లు ఆడుతూ విధ్వంసం సృష్టిస్తున్నాడు. కొద్ది రోజుల కిందట వెస్టిండీస్‌పై 37 బంతుల్లో శతక్కొట్టిన ఈ మెరుపు వీరుడు.. ఆతర్వాత సౌతాఫ్రికాపై వరుస అర్ద సెంచరీలతో (52 బంతుల్లో 83, 24 బంతుల్లో 50) విరుచుకుపడ్డాడు.

టిమ్‌ ఇదే విధ్వంసాన్ని ప్రైవేట్‌ టీ20 లీగ్‌ల్లోనూ కొనసాగిస్తున్నాడు. సౌతాఫ్రికాతో టీ20 సిరీస్‌ తర్వాత కరీబియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ ఆడేందుకు వచ్చిన టిమ్‌.. తొలి మ్యాచ్‌లోనే మెరుపు ప్రదర్శన చేశాడు. ఈ లీగ్‌లో సెయింట్‌ లూసియా కింగ్స్‌కు ఆడుతున్న అతను.. ఇవాళ (ఆగస్ట్‌ 20) సెయింట్‌ కిట్స్‌ అండ్‌ నెవిస్‌ పేట్రియాట్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో 23 బంతుల్లో 5 సిక్సర్లు, బౌండరీ సాయంతో 4 పరుగులు చేశాడు.

టిమ్‌ విధ్వంసం​ ధాటికి ఈ మ్యాచ్‌లో లూసియా కింగ్స్‌ తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసి భారీ స్కోర్‌ (200/8) చేసింది. లూసియా కింగ్స్‌ ఇన్నింగ్స్‌లో టిమ్‌కు ముందు జాన్సన్‌ ఛార్లెస్‌ (28 బంతుల్లో 52), రోస్టన్‌ ఛేజ్‌ (38 బంతుల్లో 61) మెరుపు అర్ద శతకాలు బాదారు.

అనంతరం భారీ లక్ష్య ఛేదనకు దిగిన పేట్రియాట్స్‌ను నేవియన్‌ బిదైసీ (50), జేసన్‌ హోల్డర్‌ (29 బంతుల్లో 63; 3 ఫోర్లు, 6 సిక్సర్లు) గెలిపించే ప్రయత్నం చేశారు. వీరిద్దరూ ధాటిగా ఆడినా పేట్రియాట్స్‌ లక్ష్యానికి 4 పరుగుల దూరంలో నిలిచిపోయింది. 

హోల్డర్‌ ఊహకందని షాట్లతో విరుచుకుపడినా పేట్రయాట్స్‌ను గెలిపించలేకపోయాడు. అతడి సుడిగాలి ఇన్నింగ్స్‌ వృధా అయ్యింది. పేట్రియాట్స్‌ నిర్ణీత ఓవర్లలో 6 వికెట్లు కోల్పోయి 197 పరుగులే చేయగలిగింది. మెరుపు అర్ద శతకంతో పాటు రెండు వికెట్లు తీసిన లూసియా కింగ్స్‌ ఆటగాడు రోస్టన్‌ ఛేజ్‌కు ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ద మ్యాచ్‌ అవార్డు లభించింది.

 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

‘చాయ్‌ వాలా’ మూవీ టీజర్ లాంచ్ (ఫొటోలు)
photo 2

ఏపీలో వెరీ స్పెషల్‌.. ఎంతో మహిమ గల అమ్మవారిని ఎప్పుడైనా దర్శించుకున్నారా (ఫొటోలు)
photo 3

కుర్రాళ్ళ గుండెల్ని కొల్లగొడుతున్న హీరోయిన్ శివాని నాగరం (ఫొటోలు)
photo 4

నా కెరీర్‌లోనే ది బెస్ట్‌ సినిమా.. ప్లీజ్‌ సపోర్ట్‌.. అనుపమ కన్నీళ్లు (ఫోటోలు)
photo 5

కృష్ణమ్మ ఉగ్రరూపం : ప్రకాశం బ్యారేజ్ వద్ద పర్యాటకుల సందడి (ఫొటోలు)

Video

View all
Anchor Eshwar Straight Questions On BR Naidu Over Legal Notices 1
Video_icon

లీగల్ నోటీసులపై బిఆర్ నాయుడుపై యాంకర్ ఈశ్వర్ సూటి ప్రశ్నలు
KSR Comment On Nara Lokesh Elevation Politics Against Supreme Court Guidelines 2
Video_icon

DCM పవన్ స్థాయిని తగ్గించి మరీ నారా లోకేష్ కు ఎలివేషన్
Minister Narayana Revel Facts On Amaravati Floods 3
Video_icon

అమరావతి మునిగింది.. నిజం చెప్పిన మంత్రి నారాయణ.. ఎల్లో మీడియా పరువు పాయే..

Women Reaction On AP Free Bus 4
Video_icon

AP: ఆ మాత్రం దానికి ఫ్రీ బస్..
Womens Reaction On Chandrababu Free Bus Scheme In AP 5
Video_icon

సగం సగం పనులు.. ఆ మాత్రం దానికి ఫ్రీ బస్.. మహిళల రియాక్షన్
Advertisement
 