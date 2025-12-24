బార్బడోస్.. 1962వ సంవత్సరం.. బ్యాటింగ్ చేస్తున్న క్రికెటర్.. ఒక్కసారిగా మైదానంలో కుప్పకూలిపోయాడు.. అతడి ముక్కు, చెవుల నుంచి రక్తం.. చార్లీ గ్రిఫిత్ వేసిన బంతి వేసిన బంతి అతడి ఇన్నింగ్స్నే కాదు.. టెస్టు కెరీర్నే ముగించి వేసింది.. ఒక రకంగా అతడు చచ్చి బతికాడు. ఇంతకూ ఎవరా ఆటగాడు?
నారీమన్ జంషెడ్జీ కాంట్రాక్టర్ అలియాస్ నారీ కాంట్రాక్టర్.. భారత జట్టు మాజీ కెప్టెన్. 1955లో అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అడుగుపెట్టిన ఈ బాంబే ప్లేయర్.. 1962 వరకు కెరీర్ కొనసాగించాడు. సొంతగడ్డపై పాకిస్తాన్తో టెస్టు సిరీస్ సందర్భంగా 1960- 61 మధ్య 26 ఏళ్ల వయసులో టీమిండియా టెస్టు కెప్టెన్గా ఎంపికయ్యాడు.
మొత్తంగా తన కెరీర్లో 31 టెస్టులు ఆడిన నారీ కాంట్రాక్టర్.. 1611 పరుగులు సాధించాడు. ఈ లెఫ్టాండర్ బ్యాటర్ ఖాతాలో ఓ సెంచరీ, 11 అర్ధ శతకాలు ఉన్నాయి. నారీ కాంట్రాక్టర్ ఓ ఫైటర్.
రైలులో పుట్టాడు..
నారీ కాంట్రాక్టర్ ఈ ప్రపంచంలోకి వచ్చిన తీరు అసాధారణమైనది. అతడి తల్లి దాహోద్ నుంచి బాంబేకు రైలులో ప్రయాణిస్తున్న సమయంలోనే పురిటి నొప్పులు వచ్చాయి. అదృష్టవశాత్తూ.. ఆ రైలుకు లోకో పైలెట్ ఆమె సొంత అన్ననే. వెంటనే పరిస్థితిని గమనించి గోధ్రా స్టేషన్లో రైలును ఆపి చెల్లెలికి సుఖ ప్రసవం అయ్యేలా ఏర్పాట్లు చేశాడు. అలా నారీ ఈ భూమ్మీదకు వచ్చాడు.
అలా గోధ్రా స్టేషన్లో జన్మించిన నారీ కాంట్రాక్టర్ సొంత జట్టు బాంబేకు కాకుండా.. తన పురిటి స్థానమైన గుజరాత్కు దేశీ క్రికెట్లో ప్రాతినిథ్యం వహించాడు. ఫస్ల్క్టాస్ క్రికెట్ అరంగేట్రంలోనే ఒకే మ్యాచ్లో రెండు శతకాలు బాది.. ఈ ఘనత సాధించిన రెండో భారత బ్యాటర్గా నిలిచాడు.
పక్కటెముక నొప్పి వేధిస్తున్నా..
ఇలా టీమిండియా సెలక్టర్ల దృష్టిని ఆకర్షించిన నారీ కాంట్రాక్టర్.. అనతికాలంలోనే జాతీయ జట్టులోకి వచ్చేశాడు. పక్కటెముక విరిగినప్పటికీ లార్డ్స్లో అలాగే బ్యాటింగ్ చేశాడు. జట్టు మొత్తం కలిపి ఆ మ్యాచ్లో 168 పరుగులు చేస్తే అందులో నారీవే 81 పరుగులు. ఆట పట్ల ఇంతటి అంకిత భావం ఉన్నందు వల్లే.. టీమిండియా యంగెస్ట్ కెప్టెన్గా నాడు అతడు నియమితుడయ్యాడు.
1961-62లో టీమిండియా వెస్టిండీస్ పర్యటనకు వెళ్లింది. తొలి రెండు టెస్టుల్లో ఆతిథ్య జట్టు చేతిలో ఘోరంగా ఓడిపోయింది. కాంట్రాక్టర్ కూడా ఫామ్లో లేడు. నాలుగు ఇన్నింగ్స్లో కలిపి కేవలం 26 పరుగులే చేశాడు.
అరివీర భయంకర పేసర్లు
సబీనా పార్కులో రెండో టెస్టు పరాజయం తర్వాత బార్బడోస్తో టూర్ మ్యాచ్ కోసం అక్కడికి వెళ్లింది టీమిండియా. అప్పటికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యంత భయంకరమైన పేస్ బౌలింగ్ విభాగం కలిగిన జట్టుగా విండీస్కు పేరు. నాటి జట్టులో చార్లీ గ్రిఫిత్ (charles griffith), వెస్ హాల్, జార్జ్ రాక్ వంటి అరివీర భయంకర పేసర్లు ఉన్నారు. ప్రపంచ బ్యాటర్లకు వాళ్లంటే అప్పట్లో వణుకు.
గ్రిఫిత్తో జాగ్రత్త
ఈ మ్యాచ్కు ముందు కాంట్రాక్టర్ ఓ కాక్టెయిల్ పార్టీకి హాజరయ్యాడు. అక్కడ విండీస్ కెప్టెన్ ఫ్రాంక్ వోరెల్ కూడా ఉన్నాడు. నారీని పక్కకు తీసుకువెళ్లి.. ‘వెస్టిండీస్ ఫాస్ట్ బౌలర్లతో జాగ్రత్త. మా వాళ్లు ఇటీవలి కాలంలో బ్యాటర్లను వరుసగా గాయపరుస్తున్నారు. ముఖ్యంగా గ్రిఫిత్తో జాగ్రత్త’ అని హెచ్చరించాడు.
గ్రిఫిత్ 18 ఏళ్ల ఓ బ్యాటర్ను తీవ్రంగా గాయపరిచి.. కనీసం సారీ కూడా చెప్పలేదని.. కాబట్టి అతడితో జాగ్రత్త ఉంటే మంచిదని ఫ్రాంక్.. నారీకి వార్నింగ్ ఇచ్చాడు. నిజానికి నారీ కాంట్రాక్టర్ ఆ నామమాత్రపు మ్యాచ్ ఆడవద్దని అనుకున్నాడు. విశ్రాంతి తీసుకోవాలని భావించాడు.
ఫాస్ట్ బౌలింగా.. తొక్కా!
అయితే, భారత జట్టును అప్పటికే గాయాల బెడద వేధిస్తుండటంతో నారీ కూడా ఆడాల్సి వచ్చింది. బార్బడోస్ టాస్ గెలిచి తొలుత బ్యాటింగ్ చేసి 394 పరుగులు సాధించింది. రెండో రోజు భోజన విరామ సమయానికి ముందు భారత్ బ్యాటింగ్కు దిగింది. గ్రిఫిత్ లంచ్కు ముందు ఓ ఓవర్ వేశాడు.
అయితే, ఫ్రాంక్ హెచ్చరించినంతగా అతడు అంత డేంజరేమీ కాదని నారీకి అనిపించింది. బ్రేక్ సమయంలో సర్దేశాయ్ సైతం.. ‘‘ఫాస్ట్ బౌలింగా.. తొక్కా’’ అంటూ గ్రిఫిత్ను తక్కువ చేసేలా మాట్లాడాడు. అయితే, భోజనం తర్వాత అంతా తలకిందులైంది. తన తొలి ఓవర్లోనే గ్రిఫిత్ సర్దేశాయ్ను డకౌట్గా వెనక్కి పంపాడు.
దీంతో రూసి సుర్తి క్రీజులోకి వచ్చాడు. అతడు చకింగ్ (అనుమానాస్పద రీతిలో బౌలింగ్)చేస్తున్నాడంటూ గ్రిఫిత్పై పెద్దగా అరిచాడు. ఇంతలో మరో ఎండ్లో ఉన్న నారీ జోక్యం చేసుకుంటూ అంపైర్కు ఫిర్యాదు చేయమని చెప్పాడు. అయితే, అందుకు రూసి సమయం తీసుకోగా.. గ్రిఫిత్ బౌలింగ్లో నాలుగో బంతిని నారీ ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది. ఆ బాల్ను డిఫెండ్ చేసుకున్న నారీ కాంట్రాక్టర్.. ఐదో బంతిని ఎదుర్కోనేందుకు సిద్ధమయ్యాడు.
ముక్కు, చెవుల్లో నుంచి రక్తం
అప్పుడు గ్రిఫిత్ రాకాసి బౌన్సర్ వేశాడని కొందరు.. లేదు లేదు అది షార్ట్ లెంగ్త్ బాల్ అని మరి కొందరు అనుకున్నారు. నారీ కూడా బంతిని జడ్జ్ చేయలేకపోయాడు. దీంతో బంతి ముఖంపై బలంగా తాకడంతో నారీ కుప్పకూలిపోయాడు. ముక్కు, చెవుల్లో నుంచి రక్తం కారడం మొదలైంది. అప్పటి టీమిండియా మేనేజర్ గులామ్ అహ్మద్ వెంటనే మైదానంలోకి వచ్చి అతడిని తీసుకుని వెళ్లాడు.
రక్తపు మరకలతో నిండిన దుస్తులను నారీ మార్చుకున్నాడు. అయితే, ఆ తర్వాత కూడా రక్తస్రావం ఆగలేదు. వెంటనే అతడిని ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఓవైపు నారీ ప్రాణాల కోసం పోరాడుతుంటే.. మరోవైపు మ్యాచ్ కొనసాగింది. క్రీజులోకి వచ్చిన విజయ్ మంజ్రేకర్ను కూడా గ్రిఫిత్ గాయపరిచాడు. అతడి ముక్కుపై బంతి బలంగా తాకింది.
ప్రాణాలకు ముప్పు
మరోవైపు.. ఆస్పత్రిలో ఉన్న నారీ కాంట్రాక్టర్ పరిస్థితి దిగజారింది. వాంతులు మొదలయ్యాయి. అతడి శరీరంలోని ఎడమభాగం స్టక్ అయిపోయింది. వెంటనే అతడికి ఆపరేషన్ చేయించాలని మేనేజ్మెంట్ నిర్ణయం తీసుకుంది. అయితే, బ్రెయిన్ స్పెషలిస్టు ఎవరూ అక్కడ అందుబాటులో లేరు.
ట్రినిడాడ్ నుంచి మరునాడు ఉదయమే డాక్టర్ వస్తాడు. అప్పటిదాకా వేచి ఉండటం తప్ప ఏమీ చేయలేని పరిస్థితి. లోకల్ సర్జన్ వచ్చి తను చేయాల్సిన పని చేశాడు. ఏదైతేనేమి నారీ కాంట్రాక్టర్ ప్రాణం నిలిచింది. అయితే తీవ్ర రక్తస్రావం కావడంతో రక్తం ఎక్కించాల్సిన పరిస్థితి.
విండీస్ కెప్టెన్ రక్తదానం
విండీస్ కెప్టెన్ ఫ్రాంక్ వోరెల్ సహా చాలా మంది ఆటగాళ్లు రక్త దానం చేసి.. నారీ కాంట్రాక్టర్ను బతికించుకునే ప్రయత్నం చేశారు. చందూ బోర్డే, బాపూ నడ్కర్ణి, పాలీ ఉమ్రిగర్ తదితరులు రక్తం ఇచ్చారు. నిజమైన క్రీడా స్ఫూర్తి, స్నేహ భావానికి వీళ్లంతా ప్రతీకలుగా నిలిచారు. ఆపరేషన్ పూర్తైన ఆరు రోజుల తర్వాత నారీ కాంట్రాక్టర్ స్పృహలోకి వచ్చాడు.
నా వల్లే జరిగింది
అతడి భార్య హుటాహుటిన ఇండియా నుంచి బయల్దేరి బార్బడోస్కు వచ్చింది. బార్బడోస్ను వీడే ముందు కాంట్రాక్టర్ తన భార్యకు ఓ మాట చెప్పాడు. ‘ఇందులో గ్రిఫిత్ తప్పేమీ లేదు. ఇదంతా నా పొరపాటు వల్లే జరిగింది’ అని కాంట్రాక్టర్ అన్నాడు.
ఆ తర్వాత కూడా అప్పట్లో హెల్మెట్లు లేకపోవడం, ఓవర్లో ఎన్ని బౌన్సర్లు వేస్తారో ముందుగానే చెప్పకపోవడం వంటివి తన గాయానికి కారణమని నారీ చెప్పుకొచ్చాడు. అందరు ఆటగాళ్లకు ఒకే రకమైన నిబంధనలు ఉండేవని.. అయితే, తన అజాగ్రత్త వల్లే ప్రాణాలకు ముప్పు వచ్చిందని కుండబద్దలు కొట్టాడు.
అయితే, ఆ తర్వాత నారీ కాంట్రాక్టర్ టెస్టు క్రికెట్కు గుడ్బై చెప్పాల్సివచ్చింది. తలకు బలంగా గాయమైనందున ఆటకు దూరంగా ఉంటేనే మంచిదని వైద్యులు సలహా ఇచ్చారు.
పట్టువీడని ఫైటర్
అయితే, నారీ ఫైటర్ కదా!.. గాయం నుంచి కోలుకున్న పది నెలల తర్వాత మళ్లీ ఫస్ట్క్లాస్ క్రికెట్ ఆడాడు. పరుగులు రాబట్టాడు. అయితే, టీమిండియా సెలక్టర్లు మాత్రం అతడిని మళ్లీ ఎంపిక చేయలేదు. నారీ పరిస్థితి గుర్తుకువచ్చి బహుశా వారు భయపడి ఉంటారు. ఏదైనా జరగరానిది జరిగితే బాధ్యత వహించాల్సి వస్తుందని నారీని పూర్తిగా పక్కనపెట్టారు.
ఇక గుజరాత్ తరఫున 1971 వరకు నారీమన్ కాంట్రాక్టర్ క్రికెట్ ఆడాడు. తన చివరి మ్యాచ్లో 93 పరుగులు సాధించాడు. అయితే, వెస్టిండీస్ టూర్ తర్వాత అతడు మళ్లీ టీమిండియా జెర్సీ వేసుకోలేకపోయాడు. అయినా తనకు ఇష్టమైన ఆటను కొనసాగిస్తూ పరిపూర్ణ జీవితాన్ని ఆస్వాదిస్తూ ముందుకు సాగాడు.
