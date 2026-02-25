 IND vs ZIM: తుదిజట్టులో సంజూ.. అతడిపై వేటు! | IND vs ZIM: India coach confirms Sanju Likely To play Then Who Will Axed | Sakshi
IND vs ZIM: తుదిజట్టులో సంజూ.. ఆ ముగ్గురిలో ఒకరిపై వేటు!

Feb 25 2026 7:59 PM | Updated on Feb 25 2026 8:05 PM

IND vs ZIM: India coach confirms Sanju Likely To play Then Who Will Axed

సంజూ శాంసన్‌ (PC: BCCI)

టీ20 ప్రపంచకప్‌-2026 టోర్నమెంట్లో కీలక మ్యాచ్‌కు టీమిండియా సన్నద్ధమైంది. సూపర్‌-8 దశలో భాగంగా గురువారం చెన్నై వేదికగా జింబాబ్వేతో తలపడనుంది. ఈ నేపథ్యంలో తుదిజట్టు కూర్పు ఎలా ఉండబోతుందా? అన్న అంశం చర్చనీయాంశంగా మారింది.

ఇషాన్‌ హిట్‌.. అభిషేక్‌ ఫ్లాప్‌
కాగా ఓపెనింగ్‌ జోడీగా ఇషాన్‌ కిషన్‌- అభిషేక్‌ శర్మలకు అవకాశాలు వస్తుండగా.. సంజూ శాంసన్‌ బెంచ్‌కే పరిమితం అవ్వాల్సిన పరిస్థితి. అయితే వరల్డ్‌కప్‌ టోర్నీలో ఇషాన్‌ మెరుగ్గా రాణిస్తూ జట్టు విజయాల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తుండగా.. అభిషేక్‌ శర్మ లీగ్‌ దశలో తొలి మూడు మ్యాచ్‌లలోనూ డకౌట్‌ అయ్యాడు.

ఇక సూపర్‌-8లో తొలుత సౌతాఫ్రికాతో టీమిండియా తలపడగా.. ఈసారి ఇషాన్‌ డకౌట్‌ కాగా.. అభిషేక్‌ 15 పరుగులు చేయగలిగాడు. మరోవైపు.. సంజూ లీగ్‌ దశలో నమీబియాతో మ్యాచ్‌లో బరిలోకి దిగి 8 బంతుల్లో 22 పరుగులు చేయగలిగాడు.

తిలక్‌ వర్మపై విమర్శలు
ఇదిలా ఉంటే.. మూడో స్థానంలో ఆడుతున్న తిలక్‌ వర్మ ఇప్పటి వరకు పెద్దగా బ్యాట్‌ ఝులిపించనేలేదు. అతడి స్ట్రైక్‌రేటుపై విమర్శలు వస్తున్నాయి. 

ముగ్గురూ లెఫ్టాండర్లే
ఇక ఓపెనర్లు ఇషాన్‌- అభిషేక్‌.. వన్‌డౌన్‌లో వచ్చే తిలక్‌.. ఈ ముగ్గురూ లెఫ్టాండ్‌ బ్యాటర్లే. దీంతో ప్రత్యర్థి జట్టు బౌలర్లు, కెప్టెన్‌కు పని సులువు అయిపోతోంది. వ్యూహాల్లో పెద్దగా మార్పులు లేకుండానే వాళ్లు అనుకున్న ఫలితాలు రాబట్టగలుగుతున్నారు.

లెఫ్ట్‌-రైట్‌ కాంబినేషన్‌ కోసం
ఇలాంటి తరుణంలో లెఫ్ట్‌-రైట్‌ కాంబినేషన్‌ కోసం టీమిండియా టాపార్డర్‌లో మార్పులు చేసేందుకు సిద్ధమైంది. బ్యాటింగ్‌ కోచ్‌ సితాన్షు కొటక్‌ స్వయంగా ఈ విషయాన్ని వెల్లడించాడు. జింబాబ్వేతో మ్యాచ్‌కు ముందు మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. ‘‘తుదిజట్టులో సంజూ శాంసన్‌ను చేర్చే విషయమై చర్చ నడుస్తోంది.

సంజూ వస్తాడని సంకేతం
జింబాబ్వేతో మ్యాచ్‌ సందర్భంగా మార్పులు ఉండవచ్చు. మా ఓపెనర్లతో పాటు వన్‌డౌన్‌లో వచ్చే ఆటగాడు కూడా లెఫ్టాండర్‌ బ్యాటరే కావడం ఇందుకు కారణం. అందుకే ఈ విషయంలో పునరాలోచన చేస్తున్నాం. అయితే, మ్యాచ్‌ సమయంలోనే మేము తుది నిర్ణయం తీసుకుంటాం’’ అని కొటక్‌ తెలిపాడు.

ఎవరిపై వేటు?
ఒకవేళ సంజూ గనుక తుదిజట్టులోకి వస్తే ఎవరిపై వేటు పడుతుందనేది ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. రింకూ సింగ్‌ స్థానంలో సంజూను ఆడిస్తారనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. అదే జరిగితే సంజూను వన్‌డౌన్‌లో ఆడించి.. తిలక్‌ను డిమోట్‌ చేయడం ఓ ఆప్షన్‌. అయితే, ఇప్పటికే తండ్రి ఆరోగ్య పరిస్థితి విషమించినా రింకూ జట్టుతో చేరేందుకు సుముఖంగా ఉన్నట్లు కొటక్‌ తెలిపాడు.

రింకూ, తిలక్‌, అభిషేక్‌!
అంటే రింకూ జింబాబ్వేతో మ్యాచ్‌ ఆడటం ఖాయమే అనిపిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో అభిషేక్‌ శర్మపై వేటు పడనుందనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. వరుస వైఫల్యాల నేపథ్యంలో రీసెట్‌ అయ్యేందుకు.. లెఫ్ట్‌-రైట్‌ ఓపెనింగ్‌ కాంబినేషన్‌ కోసం అతడిని పక్కనపెడతారనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

మరోవైపు.. అభిషేక్‌- ఇషాన్‌ జోడిని కొనసాగిస్తే.. తిలక్‌ వర్మపై వేటు వేసి.. సంజూను మూడోస్థానంలోనే ఆడిస్తారనే ఊహాగానాలూ వినిపిస్తున్నాయి. ఏదేమైనా.. సితాన్షు కొటక్‌ చెప్పినట్లు మ్యాచ్‌ ఆరంభానికి ముందు వరకు భారత తుదిజట్టు ఎలా ఉండబోతుందో అంచనా వేయడం ఈసారి కాస్త కష్టమే అనిపిస్తోంది. 

కాగా చివరగా సౌతాఫ్రికాతో మ్యాచ్‌ ఆడిన భారత తుదిజట్టులో ఏకంగా ఏడుగురు ఎడమచేతి వాటం ఆటగాళ్లు ఉండటం విశేషం. ఈ మ్యాచ్‌లో సఫారీల చేతిలో 76 పరుగుల తేడాతో చిత్తుగా ఓడిన టీమిండియా సెమీస్‌ అవకాశాలను సంక్లిష్టం చేసుకుంది. 

