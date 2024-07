దిగ్గజ క్రికెటర్లు విరాట్‌ కోహ్లి, రోహిత్‌ శర్మ రిటైర్మెంట్‌ తర్వాత యువ టీమిండియా తొలిసారి టీ20 సిరీస్‌ ఆడేందుకు సిద్ధమైంది. ఈ స్టార్‌ బ్యాటర్ల నిష్క్రమణ తర్వాత శుబ్‌మన్‌ గిల్‌ కెప్టెన్సీలో జింబాబ్వేతో తలపడేందుకు హరారేకు వెళ్లింది.

ఆతిథ్య జట్టుతో ఐదు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌లో భాగంగా శనివారం తొలి టీ20 ఆడనుంది. ఈ నేపథ్యంలో భారత మాజీ ఓపెనర్‌, ప్రముఖ కామెంటేటర్‌ ఆకాశ్‌ చోప్రా తన తుది జట్టును ఎంచుకున్నాడు.

ఈ మేరకు యూట్యూబ్‌ చానెల్‌ వేదికగా తన అభిప్రాయాలు పంచుకుంటూ.. ‘‘టాపార్డర్‌లో శుబ్‌మన్‌ గిల్‌, రుతురాజ్‌ గైక్వాడ్‌, అభిషేక్‌ శర్మ ఉండాలి. పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఈ ముగ్గురి ఆర్డర్‌ మారొచ్చు కానీ.. టాప్‌-3లో మాత్రం వీరే ఉండాలి.

ఆ తర్వాతి స్థానంలో రియాన్‌ పరాగ్‌ బ్యాటింగ్‌కు రావాలి. ఇక వికెట్‌ కీపర్‌గా ధ్రువ్‌ జురెల్‌ను ఆడించాలి. బ్యాటింగ్‌ ఆర్డర్‌లో ఐదో స్థానం అతడిదే.

ఆరో బ్యాటర్‌గా రింకూ సింగ్‌ బరిలోకి దిగాలి. లేదంటే జురెల్‌ కంటే ముందుగానే వచ్చినా పర్లేదు. జురెల్‌ కీపింగ్‌ చేస్తాడు కాబట్టి ఈసారి జితేశ్‌ శర్మకు నేనైతే అవకాశం ఇవ్వను.

ఇక ఏడో స్థానంలో వాషింగ్టన్‌ సుందర్‌ను ఆడించాలి. ఆల్‌రౌండర్‌గా జట్టుకు తన సేవలు అవసరం. నలుగురు బౌలర్లను తీసుకోవాలి కాబట్టి స్పిన్నర్‌ కోటాలో రవి బిష్ణోయితో పాటు.. వాషింగ్టన్‌ కూడా అందుబాటులో ఉండటం కలిసి వస్తుంది.

అభిషేక్‌ శర్మ కూడా పార్ట్‌టైమ్‌ లెఫ్టార్మ్‌ స్పిన్నర్‌గా ప్రభావం చూపగలడు. ఇక పేస్‌ విభాగంలో ఖలీల్‌ అహ్మద్‌, ఆవేశ్‌ ఖాన్‌, ముకేశ్‌ కుమార్‌ తమ బాధ్యతను సమర్థవంతంగా నెరవేర్చగలరు.

నిజానికి హర్షిత్‌ రాణాను చోటివ్వాల్సింది. అయితే, బెంగాల్‌ ప్రొ టీ20 లీగ్‌లో ముకేశ్‌ కుమార్‌ అద్భుత ప్రదర్శన కనబరిచాడు. ఇక ఖలీల్‌ అహ్మద్‌, ఆవేశ్‌ ఖాన్‌ వరల్డ్‌కప్‌ ట్రావెలింగ్‌ టీమ్‌లో భాగం కాబట్టి.. ఈ ముగ్గురిని ఆడించవచ్చు. అందుకే హర్షిత్‌ రాణాకు ఈసారికి మొండిచేయి తప్పదు’’ అని ఆకాశ్‌ చోప్రా పేర్కొన్నాడు.

ఇదిలా ఉంటే.. జింబాబ్వేతో టూర్‌కు ఎంపికైన సంజూ శాంసన్‌, యశస్వి జైస్వాల్‌, శివం దూబే తొలి రెండు మ్యాచ్‌లకు దూరం కానున్నారు. టీ20 ప్రపంచకప్‌-2024 విజయోత్సవాల్లో పాల్గొనేందుకు వీరు భారత్‌కు తిరిగి వచ్చిన విషయం తెలిసిందే.

