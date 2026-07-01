 అభిషేక్‌ శర్మ ఫిఫ్టీ.. టీమిండియా 87/2 | IND vs ENG 1st T20: Playing 11 And Toss Update | Sakshi
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IND vs ENG 1st T20: పాపం వైభవ్‌ సూర్యవంశీ.. బ్యాటింగ్‌ భారత్‌దే

Jul 1 2026 9:35 PM | Updated on Jul 1 2026 10:39 PM

IND vs ENG 1st T20: Playing 11 And Toss Update

20 బంతుల్లో ఓపెనర్‌ అభిషేక్‌ శర్మ ఫిఫ్టీ సాధించాడు. 8 ఓవర్లలో టీమిండియా 2 వికెట్ల నష్టానికి 87 పరుగులు చేసింది. 

దంచుతున్న అభిషేక్‌ శర్మ
ఇంగ్లండ్‌తో జరుగుతున్న తొలి టీ20లో టీమిండియా ఓపెనర్‌ అభిషేక్‌ శర్మ విధ్వంసం సృష్టిస్తున్నాడు. 5 ఓవర్లు ముగిసేసరికి టీమిండియా 2 వికెట్ల నష్టానికి  52 పరుగులు చేసింది. అభిషేక్‌ 16 బంతుల్లో 44 పరుగులతో ఆడుతుండగా, కెప్టెన్‌ అయ్యర్‌ ఆరు పరుగులతో సహకరిస్తున్నాడు. 

చెస్టర్-లె-స్ట్రీట్ క్రికెట్ గ్రౌండ్ వేదిక‌గా తొలి టీ20లో ఇంగ్లండ్‌-భార‌త్ జ‌ట్లు త‌ల‌ప‌డ‌తున్నాయి. ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన టీమిండియా తొలుత బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకుంది. యువ సంచలనం వైభవ్‌ సూర్యవంశీకి మరోసారి నిరాశే ఎదురైంది.

తుది జట్టులో అతడికి చోటు దక్కలేదు. ఇక ఈ మ్యాచ్‌లో భారత్‌ ముగ్గురు స్పిన్నర్లతో బరిలోకి దిగింది. వరుణ్‌ చక్రవర్తి తిరిగి జట్టులోకి వచ్చాడు. రవి బిష్ణోయ్‌కు కూడా ప్లేయింగ్‌ ఎలెవన్‌లో చోటు దక్కింది.

తుది జట్లు
ఇంగ్లండ్ : ఫిలిప్ సాల్ట్, జోస్ బట్లర్(వికెట్‌ కీపర్‌), హ్యారీ బ్రూక్(కెప్టెన్‌), జాకబ్ బెథెల్, టామ్ బాంటన్, సామ్ కర్రాన్, విల్ జాక్స్, లియామ్ డాసన్, సాకిబ్ మహమూద్, ఆదిల్ రషీద్, ల్యూక్ వుడ్

భారత్: సంజు శాంసన్, అభిషేక్ శర్మ, ఇషాన్ కిషన్(వికెట్‌ కీపర్‌), శ్రేయాస్ అయ్యర్(కెప్టెన్‌), తిలక్ వర్మ, శివమ్ దూబే, అక్షర్ పటేల్, హర్షిత్ రాణా, రవి బిష్ణోయ్, అర్ష్‌దీప్ సింగ్, వరుణ్ చక్రవర్తి

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