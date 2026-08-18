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మహిళల హాకీ వరల్డ్కప్లో భారత జట్టు చరిత్ర సృష్టించింది. పూల్-డీలో భాగంగా మంగళవారం జరిగిన మ్యాచ్లో దక్షిణాఫ్రికాపై 6-1 గోల్స్ తేడాతో భారీ విజయం సాధించింది. దీంతో హాకీ వరల్డ్కప్ చరిత్రలో భారత మహిళల జట్టుకు ఇదే అతిపెద్ద విజయంగా నిలిచింది.
కెప్టెన్ సలీమా టేటే నేతృత్వంలోని భారత జట్టు టోర్నీలో ఇప్పటివరకు ఓటమి లేకుండా కొనసాగుతోంది. తొలి మ్యాచ్లో చైనాతో 2-2 డ్రా చేసుకున్న భారత్.. రెండో మ్యాచ్లో మాత్రం దక్షిణాఫ్రికాను పూర్తిగా చిత్తు చేసింది.
తొలి క్వార్టర్లోనే ఆధిక్యం
భారత్ తరఫున తొలి గోల్ను సునెలిత టోప్పో 11వ నిమిషంలో నమోదు చేసింది. స్ట్రైకింగ్ సర్కిల్లోకి వచ్చిన బంతిని అందుకున్న ఆమె దాన్ని గోల్గా మలిచింది. దక్షిణాఫ్రికా డిఫెన్స్ చేసిన పొరపాటును భారత్ సమర్థంగా ఉపయోగించుకుంది.
రెండో క్వార్టర్లో భారత దాడులు మరింత పదునెక్కాయి. నవనీత్ కౌర్, సుశీలా చాను ఒక్కో గోల్ చేయడంతో భారత్ ఆధిక్యం 3-0కు పెరిగింది.
మూడో క్వార్టర్లో భారత్ మరో మూడు గోల్స్తో మ్యాచ్ను పూర్తిగా తమ నియంత్రణలోకి తీసుకుంది. దీపిక, లాల్రెమ్సియామి, రానా సాక్షి ఒక్కో గోల్ సాధించారు.
భారత్ వరుస దాడులతో దక్షిణాఫ్రికా డిఫెన్స్ను తీవ్ర ఒత్తిడికి గురిచేసింది. చివరికి మ్యాచ్ను 6-1తో ముగించి టోర్నీలో భారీ విజయాన్ని నమోదు చేసింది.
చారిత్రక విజయం
ఈ విజయంతో హాకీ వరల్డ్కప్లో భారత మహిళల జట్టు తమ అతిపెద్ద విజయాన్ని నమోదు చేసింది. రెండు మ్యాచ్ల్లో ఒక విజయం, ఒక డ్రాతో పూల్-డీలో భారత్ పటిష్టమైన స్థితిలో నిలిచింది. ఈ గెలుపు భారత్ నాకౌట్ దశపై ఆశలను మరింత పెంచింది.