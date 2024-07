అన్నపై అసహనం వ్యక్తం చేసిన ఇర్ఫాన్‌ పఠాన్‌

రామ లక్షణుల్లా కలిసి మెలిసి ఉండే పఠాన్‌ సోదరులు వరల్డ్‌ ఛాంపియన్‌షిప్‌ ఆఫ్‌ లెజెండ్స్‌ టోర్నీ సందర్భంగా మాటా మాటా అనుకున్నారు. రనౌట్‌ విషయంలో ఇద్దరి మధ్య స్వల్ప వాగ్వాదం చోటు చేసుకుంది. అయితే కొద్ది సేపటికే అది సమసిపోయింది. అన్మదమ్ములిద్దరు మ్యాచ్‌ అనంతరం మైదానంలో కలియతిరిగారు.

వివరాల్లోకి వెళితే.. దక్షిణాఫ్రికా ఛాంపియన్స్‌తో నిన్న (జులై 10) జరిగిన మ్యాచ్‌లో భారత ఛాంపియన్స్‌ గెలిచే స్థితిలో ఉండింది. భారత్‌ గెలుపుకు చివరి రెండు ఓవర్లలో 21 పరుగులు చేయాల్సి ఉండింది. క్రీజ్‌లో ఇర్ఫాన్‌ పఠాన్‌ (34), యూసఫ్‌ పఠాన్‌ (36) ఉన్నారు. వీరిద్దరు క్రీజ్‌లో ఉండగా.. భారత్‌ గెలుపు ఖాయమని అంతా అనుకున్నారు.

A heated moment between Pathan brothers at WCL.



India Champions needed 21 runs in the last 12 balls to qualify for Semi Finals. pic.twitter.com/hgIbhCtGFq

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) July 11, 2024