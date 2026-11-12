న్యూజిలాండ్తో జరుగుతున్న వన్డే సిరీస్లో టీమిండియా కీలక మార్పులకు సిద్ధమవుతోంది. ఇప్పటికే టెస్టు సిరీస్ సన్నాహకాల్లో భాగంగా కెప్టెన్ శుబ్మన్ గిల్, వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ కేఎల్ రాహుల్ చివరి రెండు వన్డేలకు దూరమైన సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా ఈ జాబితాలోకి యువ ఫాస్ట్ బౌలర్ గుర్నూర్ బ్రార్ కూడా చేరనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
నాలుగో వన్డేకు గుర్నూర్ అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ, సిరీస్లోని ఆఖరి మ్యాచ్కు అతడికి విశ్రాంతి ఇవ్వాలని టీమ్ మేనేజ్మెంట్ భావిస్తోంది. కివీస్తో జరగనున్న రెండు మ్యాచ్ల టెస్టు సిరీస్కు ప్రకటించిన 15 మంది సభ్యుల ప్రధాన జట్టులో అతడికి చోటు దక్కలేదు. అయినప్పటికీ టెస్టు బృందంతో కలిసి నెట్స్లో ప్రాక్టీస్ చేసేందుకు బ్రార్ను వన్డే జట్టు నుంచి విడుదల చేయాలని నిర్ణయించినట్లు సమాచారం.
గంభీర్ ప్రత్యేక వ్యూహం
న్యూజిలాండ్ టెస్టు జట్టులో ఎత్తైన ఫాస్ట్ బౌలర్లు ఉండటంతో వారి బౌన్స్, పేస్ను ఎదుర్కొనేందుకు భారత బ్యాటర్లకు ప్రత్యేక ప్రాక్టీస్ అవసరమని హెడ్కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ భావిస్తున్నాడు. 6 అడుగుల 5 అంగుళాల ఎత్తు ఉండే గుర్నూర్ బ్రార్ బౌలింగ్ శైలి కూడా కివీస్ పేసర్లను పోలి ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే భారత బ్యాటర్లకు మెరుగైన ప్రాక్టీస్ కల్పించేందుకు అతడిని వెల్లింగ్టన్లో ఉన్న టెస్టు జట్టుతో కలపాలని మేనేజ్మెంట్ యోచిస్తోంది.
కాగా 26 ఏళ్ల పంజాబ్ పేసర్ గుర్నూర్ బ్రార్, ఈ ఏడాది జూన్లో ధర్మశాల వేదికగా అఫ్గానిస్థాన్తో జరిగిన ఏకైక టెస్టు మ్యాచ్ ద్వారా అంతర్జాతీయ క్రికెట్లోకి అరంగేట్రం చేశాడు. ఆడిన తొలి మ్యాచ్ నుంచే తన అద్భుత ప్రదర్శనతో అందరినీ ఆకట్టుకున్నాడు. ప్రస్తుతం వన్డే జట్టులో స్టార్ పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా లేని లోటును తీరుస్తున్న బ్రార్.. భవిష్యత్తులో పరిమిత ఓవర్ల జట్టులోనూ రెగ్యులర్ సభ్యుడిగా మారే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. ఇక భారత్-న్యూజిలాండ్ జట్ల మధ్య నాలుగో వన్డే శుక్రవారం మౌంట్ మౌంగనుయి వేదికగా జరగనుంది.