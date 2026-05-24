 నేటి నుంచి ఫ్రెంచ్‌ ఓపెన్‌ | French Open 2026 begins on 24 may 2026 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

నేటి నుంచి ఫ్రెంచ్‌ ఓపెన్‌

May 24 2026 6:17 AM | Updated on May 24 2026 6:17 AM

French Open 2026 begins on 24 may 2026

పారిస్‌: ప్రతిష్టాత్మక క్లే కోర్టు గ్రాండ్‌స్లామ్‌ టోర్నీ ఫ్రెంచ్‌ ఓపెన్‌కు నేటితో తెర లేవనుంది. సీజన్‌లో రెండో మేజర్‌ టోర్నీ ఆరంభానికి ముందే ఆటగాళ్ల చెల్లింపులకు సంబంధించి తీవ్ర వివాదానికి కారణమైంది. సినెర్, సబలెంకా, గాఫ్‌వంటి అగ్రశ్రేణి ప్లేయర్లు ఇప్పటికే తమ వాటా కోరుతూ అసంతృప్తిని ప్రదర్శించారు. ఒక దశలో బాయ్‌కాట్‌ పిలుపు వినిపించినా అది సద్దుమణిగింది. 

వివాదాన్ని పక్కన పెట్టి చూస్తే... పురుషుల, మహిళల విభాగాల్లో ఆసక్తికర పోరుకు రంగం సిద్ధమైంది. స్పెయిన్‌ స్టార్‌ కార్లోస్‌ అల్‌కరాజ్‌ మణికట్టు గాయంతో టోర్నీనుంచి తప్పుకోగా, వరల్డ్‌ నంబర్‌వన్‌ యానిక్‌ సినెర్‌ (ఇటలీ)పై అందరి దృష్టీ నిలిచింది. వరుసగా మాస్టర్స్‌ 1000 టోర్నీలు గెలిచి రికార్డులతో దూసుకుపోతున్న సినెర్‌ను నిలువరించడం అంత సులువు కాదు.  

ఇతర మూడు గ్రాండ్‌స్లామ్‌లను గెలిచిన సినెర్‌... ఫ్రెంచ్‌ ఓపెన్‌ ను కూడా సాధించి కెరీర్‌ గ్రాండ్‌స్లామ్‌ను పూర్తి చేసుకోవాలని పట్టుదలగా ఉన్నాడు. సుదీర్ఘ కాలంగా తన 25వ టైటిల్‌ వేటలో ఉన్న జొకోవిచ్‌ (సెర్బియా) మరోసారి పోరాటానికి సిద్ధమయ్యాడు. మహిళల విభాగంలో కూడా పోటీ తీవ్రంగా ఉంది. వరల్డ్‌ నంబర్‌వన్‌ సబలెంకా తన తొలి ఫ్రెంచ్‌ టైటిల్‌ను సాధించాలని పట్టుదలగా ఉండగా...నాలుగు సార్లు రోలండ్‌ గారోస్‌లో విజేతగా నిలిచిన స్వియాటెక్‌ ఐదో టైటిల్‌ వేటలో నిలిచింది. గాఫ్, ఒసాకా, కీస్, పెగులా సత్తా చాటేందుకు సై అంటున్నారు.

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

భర్తతో కలిసి ఆఫ్రికా ట్రిప్‌లో హీరోయిన్ మెహ్రీన్ (ఫొటోలు)
photo 2

కమెడియన్ అవినాష్ కొడుకు బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్ లో ఆకట్టుకుంటున్న హనుమాన్ విగ్రహం (ఫొటోలు)
photo 4

బికినీ ట్రీట్‌లో నిజమెంత?.. ట్రెండింగ్‌లో రుక్మిణి వసంత్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

స్టైలిష్‌ అవతార్‌లో సీఎం విజయ్‌.. ఉప్పొంగిన అభిమానం (చిత్రాలు)

Video

View all
Differences Between Ram Charan And Jr Ntr Friendship 1
Video_icon

రామ్ చరణ్ ఎన్టీఆర్ ఫ్రెండ్ షిప్ చెడిపోయిందా ?
How Vaibhav Sooryavanshi Calmed Down A Stressed Kumar Sangakkara 2
Video_icon

టెన్షన్ వద్దు.. నేనున్నాగా.. కోచ్ కే ధైర్యం చెప్పిన బుడ్డోడు

Janasena MLA Arava Sridhar Resigns To Assembly Whip Post 3
Video_icon

జనసేన ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ రాజీనామా..!
YSRCP Lella Appi Reddy Serious Comments On CM Chandrababu 4
Video_icon

విజయ్ ను చూసి నేర్చుకో... ఇంకెంతకాలం డబ్బా మాటలు చెప్తావ్?
Prof Ramachandraiah Sensational Comments On CM Chandrababu New House 5
Video_icon

ఎవడబ్బ సొమ్మని ఇల్లు కట్టుకున్నావ్..? అది రైతుల భూమి!
Advertisement
 