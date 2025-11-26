 విజేత తేలేది టైబ్రేక్‌లోనే... | FIDE World Cup 2025 Final Goes To Tiebreaks | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ప్రపంచకప్‌ చెస్‌ ఫైనల్‌: విజేత తేలేది టైబ్రేక్‌లోనే...

Nov 26 2025 10:28 AM | Updated on Nov 26 2025 11:02 AM

FIDE World Cup 2025 Final Goes To Tiebreaks

రెండో గేమ్‌ కూడా ‘డ్రా’

ఎసిపెంకోకు మూడో స్థాన

క్యాండిడేట్స్‌ టోర్నీకి అర్హత

పనాజీ: పురుషుల ప్రపంచకప్‌ చెస్‌ టోర్నమెంట్‌ కొత్త విజేత ఎవరో నేడు తేలనుంది. సిందరోవ్‌ జవోఖిర్‌ (ఉజ్బెకిస్తాన్‌), వె యి (చైనా) మధ్య ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌లోని నిర్ణీత రెండు క్లాసిక్‌ గేమ్‌లు ‘డ్రా’గా ముగిశాయి. దాంతో ఇద్దరూ 1–1తో సమంగా నిలిచారు. ఫలితంగా వీరిద్దరి మధ్య నేడు టైబ్రేక్‌ గేమ్‌లు నిర్వహించి విజేతను నిర్ణయిస్తారు. సిందరోవ్, వె యి మధ్య మంగళవారం జరిగిన రెండో గేమ్‌ 30 ఎత్తుల్లో ‘డ్రా’ అయింది. అంతకుముందు భారత బ్యాడ్మింటన్‌ స్టార్‌ సైనా నెహ్వాల్‌ (Saina Nehwal) ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసి రెండో గేమ్‌ను ప్రారంభించింది.  

టైబ్రేక్‌ జరిగేది ఇలా... 
సిందరోవ్, వె యి మధ్య నేడు ముందుగా 15 నిమిషాల నిడివిగల రెండు ర్యాపిడ్‌ గేమ్‌లు నిర్వహిస్తారు. ఇందులో ఫలితం తేలకపోతే 10 నిమిషాల నిడివిగల మరో రెండు గేమ్‌లను ఆడిస్తారు. ఇక్కడా ఫలితం రాకపోతే 5 నిమిషాల నిడివిగల మరో రెండు గేమ్‌లను నిర్వహిస్తారు. అయినా విజేత తేలకపోతే 3 నిమిషాల నిడివిగల రెండు గేమ్‌లను ఆడిస్తారు. ఇక్కడా స్కోరు సమమైతే ఇద్దరి మధ్య ‘సడన్‌ డెత్‌’ గేమ్‌ నిర్వహిస్తారు. ఒకవేళ ‘సడెన్‌ డెత్‌’ గేమ్‌ కూడా ‘డ్రా’ అయితే నల్లపావులతో ఆడిన ప్లేయర్‌ను విజేతగా ప్రకటిస్తారు.  

మరోవైపు రష్యా గ్రాండ్‌మాస్టర్‌ ఆండ్రీ ఎసిపెంకో (Andrey Esipenko) మూడో స్థానాన్ని దక్కించుకున్నాడు. నొదిర్‌బెక్‌ యాకుబొయేవ్‌ (ఉజ్బెకిస్తాన్‌)తో జరిగిన పోటీలో ఎసిపెంకో 2–0తో గెలిచి వచ్చే ఏడాది జరిగే క్యాండిడేట్స్‌ టోరీ్నకి అర్హత సాధించాడు. నొదిర్‌బెక్‌తో సోమవారం జరిగిన తొలి గేమ్‌లో 38 ఎత్తుల్లో గెలిచిన ఎసిపెంకో... మంగళవారం జరిగిన రెండో గేమ్‌లో 26 ఎత్తుల్లో విజయం సాధించాడు. 

చ‌ద‌వండి: ఫిబ్ర‌వ‌రి 15న భార‌త్‌- పాకిస్థాన్ టి20 మ్యాచ్‌

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుచానూరు : పంచమి తీర్థం..పులకించిన జనం (ఫొటోలు)
photo 2

మరింత గ్లామరస్‌గా అనసూయ లేటేస్ట్‌ లుక్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

దటీజ్‌ వైఎస్‌ జగన్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

ఆత్మీయుడి కొడుకు పెళ్లి వేడుకలో మెరిసిన అంబానీ కుటుంబం (ఫొటోలు)
photo 5

పులివెందులలో జనసందోహం నడుమ వైఎస్‌ జగన్‌ (చిత్రాలు)

Video

View all
Kakani Govardhan Reddy Funny Satires On Nellore TDP Leaders 1
Video_icon

మీసం లేనోడు మీసం తిప్పుతా అన్నట్టు.. టీడీపీ నేతలపై కాకాణి పంచులు అదుర్స్
YS Jagan Attends YSRCP Konganapalli Murali Mohan Son Marriage At Kadapa 2
Video_icon

వధూవరులను ఆశీర్వదించిన వైఎస్ జగన్
YS Jagan Mohan Reddy Pulivendula Tour Day 2 3
Video_icon

పులివెందులలో వైఎస్ జగన్ పర్యటన

Banana Farmers Slams Chandrababu Government 4
Video_icon

అరటి రైతు అరణ్య రోదన
YSRCP Yanadaiah Exposed Chandrababus New Strategy On Police Cases 5
Video_icon

అవినీతి సామ్రాట్ మామూలోడు కాదు..!
Advertisement
 