స్టేడియం పైకప్పు బద్దలు కొట్టిన పంత్‌.. వైరల్‌ వీడియో

ఐదు మ్యాచ్‌ల టెస్ట్‌ సిరీస్‌ కోసం భారత సీనియర్‌ క్రికెట్‌ జట్టు ఇంగ్లండ్‌లో పర్యటిస్తుంది. ఈ సిరీస్‌లోని తొలి మ్యాచ్‌ జూన్‌ 20న లీడ్స్‌లోని హెడింగ్లేలో ప్రారంభం కానుంది. ఈ మ్యాచ్‌కు ముందు భారత్‌ జూన్‌ 13 నుంచి 16 వరకు కెంట్‌ కౌంటీ క్రికెట్‌ గ్రౌండ్‌లో ఇంట్రా స్క్వాడ్‌ మ్యాచ్‌ ఆడనుంది.

ప్రతిష్టాత్మకమైన ఈ సిరీస్‌ కోసం భారత్‌ రెండు వారాల ముందే ఇంగ్లండ్‌లో వాలిపోయింది. ప్రస్తుతం టీమిండియా లార్డ్స్‌ క్రికెట్‌ మైదానంలో కఠోరమైన సాధన చేస్తుంది.

PANT BROKE THE ROOF WITH A SIX



RISHABH PANT IS GEARING UP FOR THE TEST SERIES AGAINST ENGLAND.



RISHABH PANT IS IN GREAT TOUCH WITH BAT, GUD TO SEE HIM.

