టీమిండియా స్టార్‌ మహిళా క్రికెటర్‌ దీప్తి శర్మను అభిమానులు "లేడీ సెహ్వాగ్‌" అని పిలుచుకుంటారు. దీప్తి సెహ్వాగ్‌లా భయం, బెరుకు లేకుండా డాషింగ్‌గా షాట్లు ఆడటమే ఇందుకు కారణం. లేడీ సెహ్వాగ్‌ బిరుదుకు దీప్తి శర్మ తాజాగా మరోసారి సార్దకత చేకూర్చింది. నిన్న (జులై 16) ఇంగ్లండ్‌తో జరిగిన తొలి వన్డేలో దీప్తి మెరుపు ఇన్నింగ్స్‌ (64 బంతుల్లో 62; 3 ఫోర్లు, సిక్స్‌) ఆడి భారత విజయంలో ప్రధానపాత్ర పోషించింది.

ఈ ఇన్నింగ్స్‌లో దీప్తి కొట్టిన ఏకైక సిక్సర్‌ ప్రస్తుతం సోషల్‌మీడియాలో వైరలవుతుంది. ఈ షాట్‌ను దీప్తి రిషబ్‌ పంత్‌లా ఆడటం​ వల్ల అందరి దృష్టిని ఆకర్శిస్తుంది. దీప్తి పంత్‌ ట్రేడ్‌ మార్క్‌ షాట్‌ అయిన "ఒంటి చేత్తో సిక్సర్‌" విజయవంతంగా పూర్తి చేయడంలో సఫలమైంది.

DEEPTI SHARMA ON ONE-HANDED SIX:



"I play these shots in practice - I picked that up from Rishabh Pant". pic.twitter.com/Y5u2eYdZ0i

