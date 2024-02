Dhyan Rakhna Sir- Sarfaraz Khan's Father: సుదీర్ఘ నిరీక్షణ తర్వాత జట్టులో స్థానం సంపాదించిన భారత యువ బ్యాటర్‌ సర్ఫరాజ్‌ ఖాన్‌ అరంగేట్రంతోనే క్రీడా వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారాడు. ఇంగ్లండ్‌తో మూడో టెస్టు సందర్భంగా అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌ అడుగుపెట్టిన ఈ ముంబై ఆటగాడు అర్ధ శతకంతో ఆగమనాన్ని ఘనంగా చాటాడు.

రాజ్‌కోట్‌ మ్యాచ్‌లో 48 బంతుల్లోనే యాభై పరుగుల మార్కు అందుకున్న సర్ఫరాజ్‌ ఖాన్‌.. దురదృష్టవశాత్తూ రనౌట్‌ అయ్యాడు. సెంచరీకి ఒక పరుగుకు దూరంగా ఉన్న సమయంలో ఆల్‌రౌండర్‌ రవీంద్ర జడేజా పిలుపు మేరకు.. క్రీజును వీడి మూల్యం చెల్లించాడు.

ఫలితంగా 62 పరుగుల వద్ద సర్ఫరాజ్‌ ధనాధన్‌ ఇన్నింగ్స్‌(66 బంతుల్లో 9 ఫోర్లు, ఒక సిక్స్‌) ముగిసిపోయింది. అయితే, ఆ తర్వాత జడ్డూ తన తప్పునకు సర్ఫరాజ్‌కు క్షమాపణ చెప్పగా.. అతడు కూడా హుందాగా బదులిచ్చాడు. జడ్డూ భయ్యా ఇచ్చిన ప్రోత్సాహం వల్లే స్వేచ్ఛగా బ్యాట్‌ ఝులిపించానని పేర్కొన్నాడు.

ఇలా తొలి రోజే ఆటగాడిగా తనదైన మార్కు వేయగలిగాడు సర్ఫరాజ్‌ ఖాన్‌. అయితే, అంతకంటే ముందు.. అరంగేట్రం సందర్భంగా సర్ఫరాజ్‌ కంటే కూడా అతడి తండ్రి నౌషద్‌ ఖాన్‌ అభిమానుల దృష్టిని ఆకర్షించారు.

