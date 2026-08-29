 పడిక్కల్‌, సుతార్‌కు నిరాశ.. ప్రసిద్ధ్ తన్నుకుపోయాడు..! | Prasidh Krishna Wins Impact Player Of The Series Despite Devdutt Padikkal And Suthar’s Heroics, Check Out More Details Inside | Sakshi
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ఎంత సత్తా చాటి ఏం ప్రయోజనం​.. ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ ఎగరేసుకుపోయాడు..!

Aug 29 2026 7:29 AM | Updated on Aug 29 2026 12:24 PM

Devdutt Padikkal, Manav Suthar Sidelined For Prestigious India Award

శ్రీలంకతో జరిగిన రెండు మ్యాచ్‌ల టెస్ట్‌ సిరీస్‌లో భారత ఆటగాళ్లు దేవ్‌దత్‌ పడిక్కల్‌, మానవ్‌ సుతార్‌ విశేషంగా రాణించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ సిరీస్‌లో పడిక్కల్‌ 3 ఇన్నింగ్స్‌ల్లో​ 109.33 సగటున, 2 సెంచరీల సాయంతో 328 పరుగులు చేయగా.. సుతార్‌ ఏకంగా 108.2 ఓవర్లు వేసి 16 వికెట్లు పడగొట్టాడు.

ఈ స్థాయిలో సత్తా చాటినా వీరిద్దరికి ఓ విషయంలో నిరాశ మిగిలింది. టీమిండియా మేనేజ్‌మెంట్‌ ఇటీవల ప్రవేశ పెట్టిన 'ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ద సిరీస్' అవార్డు  వీరిలో ఎవరికీ దక్కలేదు. ఆశ్చర్యకరంగా ఈ అవార్డును ప్రసిద్ద్‌ కృష్ణ ఎగరేసుకుపోయాడు.

ఈ సిరీస్‌లో ప్రసిద్ద్‌ సుతార్‌ స్థాయిలో వికెట్లు తీయలేనప్పటికీ.. కీలక సమయాల్లో వికెట్లు తీసి ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ద సిరీస్ అవార్డు గెలుచుకున్నాడు. ఈ అవార్డుకు గణాంకాల కంటే పరిస్థితులకు తగ్గట్టు బౌలింగ్ చేయడం, బ్యాటర్లపై నిరంతరం ఒత్తిడి తీసుకురావడం వంటి అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఈ విషయాన్ని ప్రసిద్ద్‌కు అవార్డును ప్రధానం చేసిన టీమిండియా పనితీరు విశ్లేషకుడు హరి ప్రసాద్ మోహన్ చెప్పకనే చెప్పాడు. 'ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ద సిరీస్' అవార్డును టీమిండియా డ్రెస్సింగ్ రూమ్‌లో అనధికారంగా అందజేస్తారు. 

ఈ సిరీస్‌లో ప్రసిద్ద్‌ నాలుగు ఇన్నింగ్స్‌ల్లో 24,57 సగటున 7 వికెట్లు పడగొట్టాడు. రెండు టెస్టుల్లో ప్రసిద్ద్‌ మరో పేసర్‌ సిరాజ్‌ కంటే అధికంగా శ్రమించాడు. ఈ సిరీస్‌ మొత్తంలోనూ ప్రసిద్ద్‌ సిరాజ్‌ కంటే ఎక్కువ ఓవర్లు వేశాడు.

కాగా, శ్రీలంకతో సిరీస్‌లో సెకెండ్‌ లీడింగ్‌ రన్‌ స్కోరర్‌గా నిలిచిన పడిక్కల్‌కు అధికరిక ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ద సిరీస్‌ అవార్డు లభించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ సిరీస్‌లో లీడింగ్‌ వికెట్‌ టేకర్‌గా నిలిచిన సుతార్‌కు ఎలాంటి అవార్డు లభించినప్పటికీ అందరి మన్ననలు అందుకున్నాడు. 

పడిక్కల్‌, సుతార్‌, ప్రసిద్ద్‌లతో పాటు ప్రతి ఒక్క ప్లేయర్‌ తలో చేయి వేయడంతో భారత్‌ శ్రీలంక గడ్డపై రెండు మ్యాచ్‌ల టెస్ట్‌ సిరీస్‌ను 1-0 తేడాతో కైవసం చేసుకుంది. రెండో టెస్ట్‌లో శ్రీలంక బ్యాటర్‌ సోనల్‌ దినుషా అనూహ్యంగా ప్రతిఘటించడంతో ఆ మ్యాచ్‌ డ్రా అయ్యింది. 

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