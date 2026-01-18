 చరిత్ర సృష్టించిన డారిల్‌ మిచెల్‌.. | Daryl Mitchell overtakes Virat Kohli as batter with highest average in ODIs | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

IND vs NZ: చరిత్ర సృష్టించిన డారిల్‌ మిచెల్‌..

Jan 18 2026 6:06 PM | Updated on Jan 18 2026 6:15 PM

Daryl Mitchell overtakes Virat Kohli as batter with highest average in ODIs

వన్డే క్రికెట్‌లో నిలకడగా రాణించే ఆటగాళ్లు ఎవరంటే మనకు వెంటనే గుర్తుకు వచ్చేది టీమిండియా స్టార్ విరాట్ కోహ్లి. అయితే కోహ్లి బాటలోనే న్యూజిలాండ్ మిడిలార్డర్ బ్యాటర్ డారిల్ మిచెల్ పయనిస్తున్నాడు. వన్డేల్లో ఈ కివీ స్టార్ అద్బుతమైన ప్రదర్శన కనబరుస్తున్నాడు. ఈ మిడిలార్డర్ బ్యాటర్ కోహ్లి మాదిరిగానే నిలకడగా మారు పేరుగా మారాడు.

ప్రస్తుతం భారత్‌తో జరుగుతున్న వన్డే సిరీస్‌లో మిచెల్ సెంచరీలు మోత మ్రోగించాడు. వడోదర జరిగిన తొలి వన్డేలో 84 పరుగులతో కీలక ఇన్నింగ్స్ ఆడిన మిచెల్‌.. ఆ తర్వాత రాజ్‌కోట్ వన్డేలో సెంచరీ(131)తో మెరిశాడు. ఇప్పుడు ఇండోర్ వేదికగా జరిగిన మూడో వన్డేలో మిచెల్ శతక్కొట్టాడు. ఈ మ్యాచ్ టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన కివీస్ ఆరంభంలోనే ఓపెనర్లు వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లో పడింది. ఈ సమయంలో క్రీజులోకి వచ్చిన మిచెల్ అసాధరణ ప్రదర్శన కనబరిచాడు. 

మిచెల్ ఆరంభంలో భారత పేసర్లు హర్షిత్ రాణా, అర్ష్‌దీప్ సింగ్‌లను ఎదుర్కోవడంలో సంయమనం పాటించాడు. ఆ తర్వాత క్రీజులో కుదుర్కొన్నాక తనలోని విశ్వరూపాన్ని చూపించాడు.  106 బంతుల్లోనే తన సెంచరీ మార్క్‌ను మిచెల్ అందుకున్నాడు. మిచెల్‌కు ఇది 9వ వన్డే సెంచరీ కావడం గమనార్హం. మొత్తంగా మొత్తంగా 131 బంతుల్లో 15 ఫోర్లు, 3 సిక్స్‌లతో 137 పరుగులు చేశాడు. భారత్‌పై అతడికి ఇదే అత్యధిక స్కోర్‌ కావడం గమనార్హం. అదేవిధంగా భారత్‌పై గత ఐదు మ్యాచ్‌లలో అతడికి ఇది నాలుగో సెంచరీ.

ఈ మ్యాచ్‌లో సెంచరీతో సత్తాచాటిన మిచెల్ ఓ అరుదైన రికార్డును తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. అంతర్జాతీయ వ‌న్డేల్లో(టెస్టు క్రికెట్ హోదా క‌లిగిన దేశాలు) కనీసం 2000 పరుగులు చేసిన ఆటగాళ్లలో అత్యధిక స‌గ‌టు క‌లిగిన బ్యాట‌ర్‌గా మిచెల్ చ‌రిత్ర సృష్టించాడు. మిచెల్ ఇప్పటివరకు 58.47 సగటుతో 2690 పరుగులు చేశాడు.

ఇంతకుముందు ఈ రికార్డు విరాట్ కోహ్లి పేరిట ఉండేది. కోహ్లి ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు వ‌న్డేల్లో 58.45 స‌గ‌టుతో 14673 ప‌రుగులు చేశాడు. తాజా ఇన్నింగ్స్‌తో కోహ్లిని మిచెల్ అధిగ‌మించాడు. వీరిద్ద‌రి త‌ర్వాతి స్ధానంలో భార‌త కెప్టెన్ శుభ్‌మ‌న్ గిల్‌(56.34) ఉన్నాడు. ఇక ఈ సిరీస్ డిసైడ‌ర్ మూడో వ‌న్డేలో మొద‌ట బ్యాటింగ్ చేసిన న్యూజిలాండ్ నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 337 పరుగులు చేసింది. కివీస్ బ్యాట‌ర్ల‌లో మిచెల్‌తో పాటు గ్లెన్ ఫిలిప్స్(106) సెంచ‌రీతో మెరిశాడు. భార‌త బౌల‌ర్ల‌లో హ‌ర్షిత్ రాణా, అర్ష్‌దీప్  మూడు వికెట్లు ప‌డ‌గొట్ట‌గా.. సిరాజ్, కుల్దీప్ త‌లా వికెట్ సాధించారు.
చదవండి: IND vs NZ: టీమిండియాపై సెంచరీల మోత.. మైమరిపిస్తున్న మిచెల్‌

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హీరోయిన్ హల్దీ వేడుక.. ఫోటోలు షేర్ చేసిన బ్యూటీ
photo 2

హీరోయిన్‌ సంఘవి కూతురి బర్త్‌డే సెలబ్రేషన్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

2016లో అనసూయ ఎలా ఉందో చూశారా? (ఫోటోలు)
photo 4

మేడారం సందడి (ఫోటోలు)
photo 5

'యుఫోరియా' మూవీ ట్రైలర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫోటోలు)

Video

View all
Manda Salman Sons Sensational Comments On MLA Yarapathineni Srinivas 1
Video_icon

TDP నేతల చేతిలో చంపబడ్డ మంద సాల్మన్ కొడుకుల సంచలన వ్యాఖ్యలు
YSRCP Ashok Babu Mass Warning To Police Over Trying To House Arrest 2
Video_icon

దమ్ముంటే టచ్ చెయ్.. హౌస్ అరెస్ట్ పై అశోక్ బాబు వార్నింగ్
Revanth Reddy Great Words About YS Rajasekhara Reddy And N T Rama Rao 3
Video_icon

వైయస్సార్, ఎన్టీఆర్ పై రేవంత్ రెడ్డి ప్రశంసలు
AR Rahman Gives Clarity Over His Comments On Chhaava Movie 4
Video_icon

నేను ఆ ఉద్దేశంతో అనలేదు.. క్లారిటీ ఇచ్చిన రెహమాన్
YSRCP Writes Letter To AP DGP Seeking Appointment 5
Video_icon

అపాయింట్ మెంట్ కోరుతూ ఏపీ డీజీపీకి MLC లేళ్ల అప్పిరెడ్డి లేఖ
Advertisement
 