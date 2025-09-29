కోకో గాఫ్‌ ముందంజ

చైనా ఓపెన్ టెన్నిస్ టోర్నీ
బీజింగ్: అమెరికా టెన్నిస్ స్టార్ కోకో గాఫ్ చైనా ఓపెన్లో మూడో రౌండ్కు దూసుకెళ్లింది. డబ్ల్యూటీఏ–1000 సిరీస్ టోర్నీ మహిళల సింగిల్స్ రెండో రౌండ్లో ఆదివారం గాఫ్ 6–4, 4–6, 7–5తో లేలా ఫెర్నాండెజ్ (కెనడా)పై విజయం సాధించింది. రెండో సీడ్గా బరిలోకి దిగిన గాఫ్ ఈ మ్యాచ్లో 4 ఏస్లు సంధించి... 6 డబుల్ ఫాల్ట్లు చేసింది. 8 బ్రేక్ పాయింట్లు కాచుకున్న గాఫ్... మొత్తం 108 పాయింట్లు ఖాతాలో వేసుకుంది.
మంగళవారం జరగనున్న మూడో రౌండ్లో బెన్చిచ్ (స్విట్జర్లాండ్)తో గాఫ్ తలపడనుంది. ఇతర మ్యాచ్ల్లో ప్రపంచ 66వ ర్యాంకర్ ఇవా లైస్ (జర్మనీ) 6–3, 1–6, 6–4తో ప్రపంచ పదో ర్యాంకర్ రిబాకినా (కజకిస్తాన్)పై... జాస్మిన్ పావోలిని (ఇటలీ) 6–3, 6–0తో సోఫియా కెనిన్ (అమెరికా)పై విజయాలు సాధించి ముందంజ వేశారు. అమెరికా ప్లేయర్ కెస్లెర్తో మ్యాచ్ సందర్భంగా గాయపడిన చెక్ రిపబ్లిక్ ప్లేయర్ క్రెజికోవా పోటీ నుంచి తప్పుకుంది.
క్వార్టర్ ఫైనల్లో జ్వెరెవ్
మరోవైపు ఏటీపీ–500 పురుషుల టోర్నమెంట్ లో రెండో సీడ్ అలెగ్జాండర్ జ్వెరెవ్ (జర్మనీ) క్వార్టర్ ఫైనల్కు దూసుకెళ్లాడు. ప్రిక్వార్టర్స్లో జ్వెరెవ్ 7–5, 3–6, 6–3తో కొరెన్టిన్ మౌటెట్ (ఫ్రాన్స్)పై విజయం సాధించాడు. క్వార్టర్స్లో డానియల్ మెద్వెదెవ్ (రష్యా)తో జ్వెరెవ్ తలపడనున్నాడు. మరో మ్యాచ్లో లొరెన్జో ముసెట్టి (ఇటలీ) 6–3, 6–3తో ఆడియన్ మన్నారినో (ఫ్రాన్స్)పై గెలిచి ముందంజ వేశాడు.
అల్కరాజ్...65వ విజయం
జపాన్ ఓపెన్ ఏటీపీ–500 టెన్నిస్ టోర్నీలో ప్రపంచ నంబర్వన్ అల్కరాజ్ (స్పెయిన్) సెమీఫైనల్కు చేరాడు. పురుషుల సింగిల్స్ క్వార్టర్ ఫైనల్లో టాప్ సీడ్ అల్కరాజ్ 6–2, 6–4తో బ్రాండన్ నకషిమా (అమెరికా)పై గెలిచాడు. మ్యాచ్ ఆరంభం నుంచి ఆధిపత్యం కనబర్చిన ఈ యంగ్స్టర్... వరుస సెట్లలో ప్రత్యర్థిని మట్టికరిపించాడు. ఈ సీజన్లో అల్కరాజ్కు ఇది 65వ విజయం కావడం విశేషం.
2023 ఏటీపీ టూర్లో సైతం 65 మ్యాచ్లు గెలిచిన అల్కరాజ్... ఇప్పుడు మరోసారి ఆ ఘనత సాధించాడు. ‘మరో సెమీఫైనల్కు చేరడం ఆనందంగా ఉంది. జపాన్లో తొలి సారి ఆడుతున్నా. మొదటిసారే సెమీస్కు చేరుకోవడం చక్కటి ఉత్సాహాన్నిచ్చింది’అని 22 ఏళ్ల అల్కరాజ్ అన్నాడు. సెమీస్లో నాలుగో సీడ్ కాస్పర్ రూడ్ (నార్వే)తో అల్కరాజ్ ఆడతాడు.