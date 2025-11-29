WPL 2026: షెడ్యూల్‌ విడుదల చేసిన బీసీసీఐ.. ఈసారి రెండే!

PC: WPL/BCCI
మహిళల ప్రీమియర్ లీగ్-2026 సీజన్ పూర్తి షెడ్యూల్ను భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (బీసీసీఐ) శనివారం విడుదల చేసింది. డబ్ల్యూపీఎల్ తాజా సీజన్ను జనవరి 9 నుంచి ఫిబ్రవరి 5 మధ్య నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపింది. ఇందులో రెండు డబుల్ హెడర్ మ్యాచ్లు కూడా ఉండటం విశేషం.
ఇక ఈసారి నవీ ముంబై, వడోదర ఈసారి మ్యాచ్లన్నింటికి ఆతిథ్యం ఇవ్వనున్నట్లు బీసీసీఐ వెల్లడించింది. తొలి దశ మ్యాచ్లకు డీవై పాటిల్ స్టేడియం.. రెండో దశ మ్యాచ్లు, ప్లే ఆఫ్స్నకు కొటాంబి స్టేడియం వేదికలు అని తెలిపింది. కాగా గతేడాది ముంబై, వడోదర బెంగళూరు, లక్నోలు డబ్ల్యూపీఎల్ వేదికలుగా ఉన్న విషయం తెలిసిందే.
ఇదిలా ఉంటే.. ఈసారి 28 రోజుల పాటు సాగనున్న డబ్ల్యూపీఎల్-2026 (WPL 2026) టోర్నీకి ముంబై ఇండియన్స్- రాయల్ చాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) మ్యాచ్తో తెర లేవనుంది. కాగా ముంబై ఇండియన్స్, ఆర్సీబీ, ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్, యూపీ వారియర్స్, గుజరాత్ జెయింట్స్ ఈ టోర్నీలో భాగమైన విషయం తెలిసిందే. జట్ల ఖరారుకు సంబంధించి మెగా వేలం కూడా గురువారమే ముగిసింది.
డబ్ల్యూపీఎల్-2026 పూర్తి షెడ్యూల్ ఇదే
👉జనవరి 9: ముంబై వర్సెస్ ఆర్సీబీ- నవీ ముంబై
👉జనవరి 10: యూపీ వర్సెస్ గుజరాత్- నవీ ముంబై
👉జనవరి 11: ముంబై వర్సెస్ ఢిల్లీ-నవీ ముంబై
👉జనవరి 12: ఆర్సీబీ వర్సెస్ యూపీ- నవీ ముంబై
👉జనవరి 13: ముంబై వర్సెస్ గుజరాత్- నవీ ముంబై
👉జనవరి 14: యూపీ వర్సెస్ ఢిల్లీ- నవీ ముంబై
👉జనవరి 15: ముంబై వర్సెస్ యూపీ- నవీ ముంబై
👉జనవరి 16: ఆర్సీబీ వర్సెస్ గుజరాత్- నవీ ముంబై
👉జనవరి 17: యూపీ వర్సెస్ ముంబై- నవీ ముంబై
👉జనవరి 17: ఢిల్లీ వర్సెస్ ఆర్సీబీ- నవీ ముంబై
👉జనవరి 19: గుజరాత్ వర్సెస్ ఆర్సీబీ- వడోదర
👉జనవరి 20: ఢిల్లీ వర్సెస్ ముంబై- వడోదర
👉జనవరి 22: గుజరాత్ వర్సెస్ యూపీ- వడోదర
👉జనవరి 24: ఆర్సీబీ వర్సెస్ ఢిల్లీ- వడోదర
👉జనవరి 26: ఆర్సీబీ వర్సెస్ ముంబై- వడోదర
👉జనవరి 27: గుజరాత్ వర్సెస్ ఢిల్లీ- వడోదర
👉జనవరి 29: యూపీ వర్సెస్ ఆర్సీబీ- వడోదర
👉జనవరి 30: గుజరాత్ వర్సెస్ ముంబై- వడోదర
👉ఫిబ్రవరి 1: ఢిల్లీ వర్సెస్ యూపీ- వడోదర
👉ఫిబ్రవరి 3: ఎలిమినేటర్- వడోదర
👉ఫిబ్రవరి 5: ఫైనల్- వడోదర.
PC: BCCI