 బీసీసీఐ వీడియో అనలిస్టుపై నిషేధం | Ban On BCCI Video Analyst Reason Is | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

బీసీసీఐ వీడియో అనలిస్టుపై నిషేధం

Mar 13 2026 7:51 PM | Updated on Mar 13 2026 7:51 PM

Ban On BCCI Video Analyst Reason Is

బీసీసీఐ వీడియో అనలిస్టుపై నిషేధం

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: రంజీ ట్రోఫీ మ్యాచ్‌లో ఫిక్సింగ్‌ చేసేందుకు ఆటగాడిని ప్రోత్సహించిన బీసీసీఐ వీడియో అనలిస్ట్‌పై యాంటీ కరప్షన్‌ యూనిట్‌ చర్య తీసుకుంది. ఆంధ్ర క్రికెట్‌ జట్టు వీడియో అనలిస్ట్‌ రాజా రెడ్డిపై నిషేధం విధిస్తున్నట్లు బోర్డు అంబుడ్స్‌మన్‌ ప్రకటించాడు. 

రెండేళ్ల క్రితం జరిగిన ఈ ఘటనపై బోర్డు విచారణ పూర్తి చేసింది. 2023–24 సీజన్‌లో భాగంగా ఇండోర్‌లో మధ్యప్రదేశ్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌ సందర్భంగా ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది.

ఈ మ్యాచ్‌లో ఆంధ్ర ఆటగాడు గిరినాథ్‌ రెడ్డిని ఫిక్సింగ్‌ చేసేందుకు రాజారెడ్డి ప్రోత్సహించాడు. దాంతో ఈ విషయాన్ని అతను వెంటనే టీమ్‌ మేనేజర్‌ జుగల్‌ కిషోర్‌కు తెలియజేశాడు. అనంతరం దీనిపై రాజారెడ్డి వాట్సప్‌ తదితర సాక్ష్యాలను పరిగణలోకి తీసుకుంటా విచారణ చేపట్టిన యాంటీ కరప్షన్‌ యూనిట్‌ తమ నివేదికను అందించింది.  

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘అల్లు సినిమాస్’ ప్రారంభోత్సవంలో సీఎం రేవంత్‌, బన్నీ (ఫోటోలు)
photo 2

అర్జున్‌ టెండుల్కర్‌- సానియా సంగీత్‌.. బుట్టబొమ్మలా సారా (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్ : పరీక్షలకు టాటా.. ఇక ఇంటి బాట (ఫొటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్ : ఓ షాపింగ్‌ మాల్‌లో సందడి చేసిన సినీనటి సమంత (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్‌లో నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ కార్యకలాపాలు (ఫోటోలు)

Video

View all
Perni Nani Expose Comments On Chandrababu debts 1
Video_icon

ఆంధ్ర ప్రజలను తాకట్టు పెట్టి మరి ... బాబు అప్పుల చిట్టా ఆధారాలతో చూపించిన పేర్ని నాని
Fuel Shortage Rumors Spark Panic In Nalgonda 2
Video_icon

లీటర్ పెట్రోల్ Rs.115 ఖాళీ ఖాళీగా పెట్రోల్ బంకులు
AP Cabinet Huge Concession to Heritage Foods 3
Video_icon

బాబు సంపద పెంచేందుకు హెరిటేజ్ కి భారీ రాయితీలు
Top 5 Best Induction Stoves Gas Cylinder Shortage Solution 4
Video_icon

ఇక సిలిండర్లతో పరేషాన్ వద్దు... 5 బెస్ట్ ఇండక్షన్ స్టౌవ్ లు
Icon Star Allu Arjun Emotional Speech At Allu Cinemas Opening 5
Video_icon

థాంక్యూ రేవంతన్న.... బన్నీ ఎమోషనల్
Advertisement
 