 వెస్టిండీస్ స్టార్ సంచలన నిర్ణయం | West Indies spinner pulls out of PSL 2026 after getting stuck in India due to West Asia conflict | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

PSL 2026: వెస్టిండీస్ స్టార్ సంచలన నిర్ణయం

Mar 13 2026 6:58 PM | Updated on Mar 13 2026 7:12 PM

West Indies spinner pulls out of PSL 2026 after getting stuck in India due to West Asia conflict

వెస్టిండీస్ స్టార్ స్పిన్నర్ గుడకేశ్ మోతీ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. పాకిస్తాన్‌ సూపర్‌ లీగ్‌ 2026 నుంచి వైదొలిగాడు. పశ్చిమ ఆసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో అతడు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. కాగా టీ20 ప్రపంచకప్ ముగిసిన తర్వాత మోతీ విండీస్‌ జట్టుతో పాటు పశ్చిమ ఆసియాలో యుద్దం కారణంగా వారం రోజుల పాటు భారత్‌లో చిక్కుకుపోయాడు. 

ఇప్పుడు మరోసారి ఆసియాకు ప్రయాణించి రిస్క్‌ తీసుకోడదని అతడు భావించినట్లు సమాచారం. ఈ ఏడాది పీఎస్‌ఎల్‌ సీజన్‌లో మోతీ లాహోర్ ఖలందర్స్‌కు ప్రాతినిథ్యం వహించాల్సి ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు అతడు గైర్హజరీలో శ్రీలంక లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్నర్ దునిత్ వెల్లలాగేను లాహోర్ తమ జట్టులోకి తీసుకుంది.

మోతీతో పాటు జింబాబ్వే బౌలర్ బ్లెస్సింగ్ ముజరబానీ పాకిస్తాన్‌ సూపర్‌ లీగ్‌ నుంచి తప్పుకోనున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. అతడు ఐపీఎల్‌లో కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌తో ఒప్పందం కుదుర్చుకునే అవకాశముంది. కాగా ఈ ఏడాది పీఎస్‌ఎల్‌ సీజన్‌ మార్చి 26 నుంచి ప్రారంభం కానుంది. లాహోర్ ఖలందర్స్‌ కెప్టెన్‌గా షాహీన్‌ అఫ్రిది వ్యవహరించనున్నాడు.

లాహోర్ ఖలందర్స్ జట్టు ఇదే
ఫఖార్ జమాన్, అబ్దుల్లా షఫీక్, ఆసిఫ్ అలీ, తయ్యాబ్ తాహిర్,     సికందర్ రాజా, దసున్ షనక, హుస్సేన్ తలత్, డేవిడ్ వీస్, షాహీన్ అఫ్రిది, హారిస్ రవూఫ్, జమాన్ ఖాన్, ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్, ఉసామా మీర్, సామ్ బిల్లింగ్స్, హసీబుల్లా ఖాన్, పర్వేజ్ హుస్సేన్ ఎమోన్, దునిత్ వెల్లలాగే 
చదవండి: IPL 2026: జింబాబ్వే బౌలర్‌కు బంపరాఫర్‌?

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

అర్జున్‌ టెండుల్కర్‌- సానియా సంగీత్‌.. బుట్టబొమ్మలా సారా (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్ : పరీక్షలకు టాటా.. ఇక ఇంటి బాట (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్ : ఓ షాపింగ్‌ మాల్‌లో సందడి చేసిన సినీనటి సమంత (ఫొటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్‌లో నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ కార్యకలాపాలు (ఫోటోలు)
photo 5

వాళ్లిద్దరి వల్లే ట్రిప్‌ ఎంతో స్పెషల్‌: మెహరీన్‌ (ఫోటోలు)

Video

View all
Fuel Shortage Rumors Spark Panic In Nalgonda 1
Video_icon

లీటర్ పెట్రోల్ Rs.115 ఖాళీ ఖాళీగా పెట్రోల్ బంకులు
AP Cabinet Huge Concession to Heritage Foods 2
Video_icon

బాబు సంపద పెంచేందుకు హెరిటేజ్ కి భారీ రాయితీలు
Top 5 Best Induction Stoves Gas Cylinder Shortage Solution 3
Video_icon

ఇక సిలిండర్లతో పరేషాన్ వద్దు... 5 బెస్ట్ ఇండక్షన్ స్టౌవ్ లు
Icon Star Allu Arjun Emotional Speech At Allu Cinemas Opening 4
Video_icon

థాంక్యూ రేవంతన్న.... బన్నీ ఎమోషనల్
Petroleum Department Reacts on LPG Gas Shortage in India 5
Video_icon

గ్యాస్ కొరతపై కేంద్రం కీలక ప్రకటన
Advertisement
 