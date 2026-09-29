 Asian Games Cricket: మరో చిన్న జట్టుకు అన్యాయం | Asian Games 2026: Sri lanka, Nepal match wiped out with out toss, sri lanka advances into semis | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Asian Games Cricket: మరో చిన్న జట్టుకు అన్యాయం

Sep 29 2026 8:10 AM | Updated on Sep 29 2026 8:13 AM

Asian Games 2026: Sri lanka, Nepal match wiped out with out toss, sri lanka advances into semis

ఏషియన్‌ గేమ్స్‌ 2026 పురుషుల క్రికెట్‌లో వరుణుడు చిన్న జట్ల అవకాశాలను భారీ దెబ్బతీస్తున్నాడు. ఇప్పటికే తొలి రెండు క్వార్టర్‌ ఫైనళ్లు వర్షం కారణంగా పూర్తిగా తుడిచి పెట్టుకుపోగా.. చిన్న జట్లు (ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌, హాంగ్‌కాంగ్‌ చైనా) కనీసం పోటీ కూడా చేయకుండానే టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించాయి. మెరుగైన ర్యాంకింగ్‌ ఆధారంగా అప్పటికే నేరుగా క్వార్టర్‌ ఫైనల్‌కు చేరిన భారత్‌, పాక్‌ సెమీస్‌కు చేరుకున్నాయి.

తాజాగా మరో చిన్న జట్టు నేపాల్‌కు కూడా అన్యాయం జరిగింది. గ్రూప్‌ దశలో తమ కంటే పటిష్టమైన ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌కు షాకిచ్చి క్వార్టర్‌ ఫైనల్‌కు చేరిన ఈ జట్టు.. వర్షం కారణంగా కనీసం బరిలోకి దిగకుండానే టోర్నీ నుంచి నిష్క్ర​మించింది. శ్రీలంకతో ఇవాళ జరగాల్సిన మూడో క్వార్టర్‌ ఫైనల్‌ వర్షం​ కారణంగా కనీసం టాస్‌ కూడా పడకుండానే రద్దైంది. దీంతో భారత్‌, పాక్‌లాగే శ్రీలంక కూడా సెమీస్‌కు అర్హత సాధించింది.

భారత్‌ వర్సెస్‌ శ్రీలంక
అక్టోబర్‌ 1న జరుగబోయే రెండో సెమీస్‌లో శ్రీలంక భారత్‌ను ఢీకొంటుంది. ఇవాళే మరో క్వార్టర్‌ ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌ కూడా జరుగనుంది. భారతకాలమానం ప్రకారం ఉదయం 10 గంటలకు బంగ్లాదేశ్‌-మలేషియా తలపడాల్సి ఉంది. 

ఈ మ్యాచ్‌ విజేత అక్టోబర్‌ 1నే జరిగే తొలి సెమీస్‌లో పాక్‌తో తలపడుతుంది. వాస్తవానికి ఈ మ్యాచ్‌ కూడా జరిగే అవకాశాలు కనిపించడం​ లేదు. తొలి మూడు క్వార్టర్‌ ఫైనల్స్‌ మాదిరిగానే ఈ మ్యాచ్‌ కూడా వర్షం​ కారణంగా పూర్తిగా తుడిచిపెట్టుకుపోయే ప్రమాదం ఉంది.

ఇదే జరిగితే నాలుగు చిన్న జట్లు క్వార్టర్‌ ఫైనల్స్‌లో కనీసం బరిలోకి దిగకుండానే టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించినట్లవుతుంది. 

ఇదీ చదవండి: ఆసీస్‌తో తొలి టెస్టు.. భార‌త ఓపెన‌ర్ డ‌బుల్ సెంచ‌రీ

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ప్రెగ్నెన్సీతోనూ జిమ్, గేమ్.. సమంత లేటెస్ట్ (ఫొటోలు)
photo 2

పెళ్లి వేడుక కోసం ముస్తాబైన హీరోయిన్ కళ్యాణి (ఫొటోలు)
photo 3

పూలతోటలో అనుపమ పరమేశ్వరన్ చిల్.. ఫోటోలు
photo 4

మా మంచి మేనమామ.. సీఎం విజయ్ బంగారు కానుక (ఫొటోలు)
photo 5

‘ఆదర్శ కుటుంబం’ మూవీ ఈవెంట్‌లో మెరిసిన హీరోయిన్ నివేదా పేతురాజ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
CM Vijay Gifted Gold Ring to Newborn Baby 1
Video_icon

ఆస్ప‌త్రిలో పుట్టిన ప్రతి పసికందుకు సీఎం విజయ్ గోల్డ్ రింగ్
SBI New Rules From October 1 2
Video_icon

SBI కస్టమర్లకు షాక్.. అక్టోబర్ 1 నుంచి కొత్త విత్ డ్రా రూల్స్
Natural Disasters In Nepal Viral Video In Social Media 3
Video_icon

మళ్లీ నేపాల్ లో భారీ ప్రళయం వైరల్ అవుతున్న వీడియో
TG Gazette On Removing Danam Nagender 4
Video_icon

దానం నాగేందర్ అనర్హతపై అధికారిక ప్రకటన
Actor Nani Reacts On Trolls On Paradise And Reviews 5
Video_icon

ది ప్యారడైజ్‌పై ట్రోల్స్ ఇక చాలు: నాని ఎమోషనల్ పోస్ట్
Advertisement
 