 అరిహా అద్భుతం | Ariha Pangambam Wins India's First Gold at Aerobic Gymnastics Asian Championship | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అరిహా అద్భుతం

Aug 8 2026 3:47 AM | Updated on Aug 8 2026 11:35 AM

Ariha Pangambam from Manipur becomes first Indian gymnast to win gold medal

న్యూఢిల్లీ: ఏరోబిక్‌ జిమ్నాస్టిక్స్‌ ఆసియా చాంపియన్‌షిప్‌లో స్వర్ణ పతకం సాధించిన తొలి భారత జిమ్నాస్ట్‌గా మణిపూర్‌కు చెందిన అరిహా పంగంబం చరిత్ర సృష్టించింది. ఫిలిప్పీన్స్‌లో జరిగిన ఈ మెగా ఈవెంట్‌లో అరిహా మహిళల వ్యక్తిగత విభాగంలో విజేతగా నిలిచింది. 

22 ఏళ్ల అరిహా ఫైనల్లో 19.100 పాయింట్లతో టాప్‌ ర్యాంక్‌ను అందుకుంది. అరిహా విన్యాసాల కళాత్మకతకు 8.650 పాయింట్లు... విన్యాసాల కచ్చితంగా అమలు చేసిన తీరుకు 7.600 పాయింట్లు... విన్యాసాల క్లిష్టతకు 2.850 పాయింట్లు లభించాయి. 2022, 2024 నాలుగో స్థానంతో సరిపెట్టుకున్న అరిహా ఈసారి పతకం సంపాదించడం విశేషం.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

వేశ్య పాత్రలో అదరగొట్టిన వామికా గబ్బి.. ఈ బ్యూటీ బ్యాగ్‌గ్రౌండ్‌ తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 2

సూర్య ‘విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్’ మూవీ HD స్టిల్స్
photo 3

హైదరాబాద్ : అమ్మవారికి బంగారు బోనం సమర్పించిన కొణిదెల నిహారిక .. ఫొటోలు వైరల్
photo 4

హైదరాబాద్ లో సందడి చేసిన ‘కాంతారా’ ఫేమ్‌ రుక్మిణి వసంత్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

‘కొరియన్‌ కనకరాజు’ సినిమా సక్సెస్‌ సెలబ్రేషన్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Lakshmi Parvathi Slams Chandrababu 1
Video_icon

నీ కంటే అడుక్కున్నవాడు నయం..! బాబు,లోకేష్ ని ఏకిపారేసిన లక్ష్మీ పార్వతి
Sake Sailajanath On DSC Scam 2
Video_icon

అన్యాయం జరిగిన వారికి ఉద్యోగాలు ఇవ్వాల్సిందే
RBI Issues Key Directions on Personal Loan EMI Recovery 3
Video_icon

లోన్ తీసుకున్నారా? ఇక EMI వేధింపులు ఉండవు
Medico Priyanka’s Health Condition Critical 4
Video_icon

కండిషన్ క్రిటికల్ చివరి ప్రయత్నాలు
Vallabhaneni Vamsi Strong Reaction On TDP Leaders Attack 5
Video_icon

ఈ దీక్షా శిబిరం వద్దకు వచ్చాక నాకు మా అమ్మా నాన్నలు గుర్తొచ్చారు
Advertisement
 