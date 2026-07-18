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ఇంగ్లండ్ టెస్టు జట్టు ప్రధాన కోచ్ నియామక ప్రక్రియకు ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఆ పదవికి ప్రధాన పోటీదారుగా భావించిన ఆండీ ఫ్లవర్ తాను ఆ రేసులో లేనని స్పష్టం చేశారు. దీంతో ఇంగ్లండ్ అండ్ వేల్స్ క్రికెట్ బోర్డు (ECB) కొత్త కోచ్ కోసం ప్రత్యామ్నాయాలపై దృష్టి సారించింది.
బ్రెండన్ మెకల్లమ్ టెస్టు జట్టు కోచ్ బాధ్యతల నుంచి తప్పుకోవడంతో కొత్త రెడ్బాల్ కోచ్ కోసం ECB అన్వేషణ ప్రారంభించింది. ఈ క్రమంలో మాజీ ఇంగ్లండ్ కోచ్ అయిన ఆండీ ఫ్లవర్తో మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ రాబ్ కీ పలుమార్లు చర్చలు జరిపినట్లు వార్తలు వచ్చాయి.
అయితే ఈ ఊహాగానాలకు ఫ్లవర్ స్వయంగా తెరదించారు. ప్రస్తుతం తాను నిర్వహిస్తున్న బాధ్యతలతో పూర్తిగా సంతృప్తిగా ఉన్నానని, ఇంగ్లండ్ టెస్టు కోచ్ పదవి కోసం ఆర్సీబీని వీడే ఆలోచన లేదని వెల్లడించారు.
"ఈ అంశంపై ECBతో, రాబ్ కీతో మాట్లాడాను. ఇంగ్లండ్ కోచ్గా పనిచేయడం ఎవరికైనా గౌరవమే. నేను గతంలో ఆ బాధ్యతలు నిర్వర్తించి అద్భుతమైన అనుభవాన్ని పొందాను. కానీ ప్రస్తుతం నేను చేస్తున్న పనితో చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను. అందుకే అదే కొనసాగిస్తాను" అని ఫ్లవర్ తెలిపారు.
ఈ నిర్ణయంతో ఫ్లవర్ ఐపీఎల్లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) హెడ్ కోచ్గా కొనసాగనున్నారు. అలాగే ఇంగ్లండ్లో జరిగే ది హండ్రెడ్ టోర్నీలో లండన్ స్పిరిట్ జట్టుకు కూడా కోచ్గా సేవలు అందిస్తారు.
ప్రస్తుతం ఇంగ్లండ్ టెస్ట్ జట్టు కోచ్ పదవి కోసం జస్టిన్ లాంగర్, జోనాథన్ ట్రాట్, రిచర్డ్ డాసన్, కుమార సంగక్కర, స్టీఫెన్ ఫ్లెమింగ్, మైక్ హెసన్, టామ్ మూడీ, ఎడ్రియన్ బిరెల్ తదితరుల పేర్లు పరిశీలనలో ఉన్నట్లు సమాచారం.
భారత్తో జరుగుతున్న వన్డే సిరీస్ అనంతరం ఇంగ్లండ్, పాకిస్థాన్తో మూడు టెస్టుల సిరీస్ ఆడనుంది. ఆ సిరీస్ ప్రారంభానికి ముందే కొత్త టెస్టు హెడ్ కోచ్ను నియమించాలని ECB భావిస్తోంది.